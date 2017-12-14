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Xmas with NK: Настя Каменських запрошує зустріти Різдво разом | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Настя Каменських запрошує зустріти Різдво разом

Настя Каменських запрошує зустріти Різдво разом

Телеканал СТБ

25 грудня на каналі М1 відбудеться прем’єра різдвяного спецпроекту «Xmas with NK», в якому суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських поділиться натхненням, виконавши кращі різдвяні композиції на чотирьох мовах в атмосферній акустичній версії, щоб кожен глядач у цей вечір відчув різдвяне чудо.NK4У фільмі «Xmas with NK» прозвучать найвідоміші різдвяні хіти  українською, російською, англійською та італійською мовами, адже Настя – дівчина-космополіт – народилася в Києві, росла в Неаполі, жила в США і відвідала з гастролями майже кожен куточок планети. Ідея створити різдвяний фільм-концерт з’явилася через непереборне бажання надихнути людей повірити в різдвяне диво, відкрити серця і наповнити їх любов’ю в цей атмосферний вечір.

У фільмі акомпанувати за роялем Насті буде її давній друг, музикант і композитор Дмитро Саратський. Настя також поділиться зворушливими спогадами про Різдво, душевними історіями з дитинства, своїми мріями і новорічними чарами.Дмитрий СаратскийБільш того, Настя підготувала різдвяний сюрприз – у фільмі артистка заспіває свої три нові новорічні пісні, які увійдуть до різдвяного альбому «Хmas with NK».

«Різдво – найулюбленіше, добре, світле і сімейне свято. Давайте побачимо диво Різдва разом – 25 грудня, о 20:00 на М1. Я приготувала для вас найулюбленіші різдвяні пісні, свої нові композиції, а також теплі історії про моє дитинство, мрії і новорічне диво», – зазначила Настя Каменських.NK6

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