Аніта Луценко перемогла в номінації «Ідеальна фігура»

Днями журнал «Ліза» назвав імена переможниць конкурсу «Жінки, які нас надихають!», присвяченого 20-річчю видання. Перше місце в номінації «Ідеальна фігура» читачки журналу віддали ведучій проекту «Зважені та щасливі»«Зважені та щасливі» на СТБ, спортивній і стрункій мамі Аніті Луценко. Не дивно, адже саме вона вже не перший рік є прикладом для багатьох жінок, які мріють про ідеальні форми.

Протягом восьми тижнів українки віддавали свої голоси за знаменитостей, яких вважають найбільш гідними претендентками в номінаціях «Стиль», «Благодійність», «Натхнення», «Сімейні цінності» та «Ідеальна фігура». Останній титул читачки «Лізи» присудили Аніті Луценко: ведуча і професійний фітнес-тренер набрала 2376 голосів, що суттєво більше, ніж у її суперниць.

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Рішення українок підтримати саме Аніту цілком очевидне, адже вона – справжнє уособлення краси і здорового способу життя. У своїх соціальних мережах переможниця конкурсу «Жінки, які нас надихають!» регулярно ділиться корисними порадами щодо того, як правильно харчуватися і тренуватися для досягнення бажаного результату. Унікальну програму схуднення, що дозволяє повернутися в форму після пологів, Аніта Луценко розробила завдяки власному досвідові. Самій жінці вдалося скинути 20 кг і домогтися ідеального силуету.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) Авг 9 2017 в 8:29 PDT

При цьому Аніта не пропагує жорстких рамок та обмежень. На думку знаменитості, улюблені ласощі цілком можна грамотно вписати в раціон.

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