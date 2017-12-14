Агата Крісті та Сергій Жадан: що читає Станіслав Боклан

Відомий український актор, народний артист України, зірка серіалу «Коли ми вдома. Нова історія» та фільму «Поводир» Станіслав Боклан розповів про свої книжкові захоплення. Про свої улюблені книжки актор розповів Elle Man.

Станіслав Боклан – завзятий читач. За його словами, цього вимагає насамперед професія. Мовляв, акторство стимулює постійно розвиватися та шукати щось нове для своїх персонажів, а книги – найкраще джерело, з яких варто черпати сили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СТАНІСЛАВ БОКЛАН ЗІГРАВ У НОВОМУ СКЕТЧКОМІ НА СТБ.

Володимир Маканін – найвеличніший письменник, переконаний артист. Його твори перекладені багатьма мовами світу, а французи взагалі внесли ім’я Маканіна до «Золотого фонду світової літератури». Станіслав каже, що має всі збірники автора і в паперовому, і в електронному вигляді, аби мати можливість читати його у перервах між сценами та репетиціями.

Боклан акцентував, що письменник помер цього року, проте залишив після себе чималий творчий спадок: «Предтеча», «Гражданин убегающий»,«Асан», «Отдушина» та інші. На думку артиста, всі ці книги аналізують людину з різних сторін. Мовляв, творець через своїх персонажів розкриває людську сутність і розбирається в мінливостях долі.

Серед читацьких смаків актора також відомі класики: Агата Крісті, Себастьян Жапризо, Жорж Сіменон, а також Микола Гоголь, Федір Достоєвський та Іван Бунін.

Станіслав Боклан зізнається, що обожнює класичні детективи. Він любить вигадувати свою історію розвитку подій, а в кінці зіставляти, наскільки його версія була правдоподібною.

Також актор любить і поезію. Раніше Боклан і сам писав вірші, проте певен, що нічого не здатне чіпляти так, як стара класична поезія. Найулюбленіший сучасний поет Боклана – Сергій Жадан.

Наразі народний артист знімається в костюмованому серіалі «Кріпачка», який вийде на телеканалі СТБ навесні 2019 року.