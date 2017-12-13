«Зважені та щасливі»-7: з якими випробуваннями стикнуться учасники в 16 випуску

«Зважені та щасливі»-7 випуск 16 вже завтра з’явиться на телеекранах. Цього тижня в таборі схуднення буде справжня весільна лихоманка! Всі атрибути, яких не вистачає, майбутні молодята повинні протягнути на своїх плечах, подолавши десять кілометрів шляху! Але чи залишиться у них після таких випробувань хоч трохи весільного настрою? Докладніше в матеріалі.

На 16 тижні зважені продовжать підготовку до найочікуванішої події сезону. І поки учасниці готуватимуть корисний і дієтичний весільний торт, їхні половинки зійдуться у справжній чоловічій боротьбі за обручки. Але чи не передумають пари одружуватися, коли дізнаються, яким чином доведеться добувати інші весільні атрибути?

Чи вдасться Аліні втримати у руках весілля своєї мрії? Невже Наталя знову влаштує Олексію істерику і через це скасує церемонію? І чи зможуть майбутні молодята дістатися до фінішу, щоб сказати довгоочікуване «так» своїм половинкам? Дивіться вже завтра, о 20:00 на СТБ.

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