Закуски на Новий рік: топ-10 рецептів

Новорічні закуски розігрівають апетит перед подачею основних страв, слугують чудовим перекусом протягом усього вечора і, безсумнівно, справжньою окрасою святкового столу. Що приготувати такого, щоб це не лише мало чудовий смак, а й оригінальний вигляд? Ми розповімо! Беріть на замітку добірку рецептів закусок на Новий рік 2018.
Читайте також: Усе про святкування Нового року та Різдва
Профітролі з вершковим сиром, ікрою і фореллю
Складові:
- Готові профітролі без начинки
- 300 г слабосоленої форелі
- 150 г м’якого вершкового сиру
- 200 г вершків 35% жирності
- 150 г червоної ікри
- 3 гілочки кропу
Спосіб приготування:
- Вершки збити в піну.
- Окремо блендером збити 200 г форелі з вершковим сиром. Додати червону ікру, акуратно ввести вершки і перекласти крем у кондитерський мішок.
- З профітролів зрізати верхівки і наповнити кремом. Прикрасити шматочками форелі та кропом.
Мільфей з буряка й авокадо
Складові:
- 3 буряки
- 2 авокадо
- ½ лимона
- 150 г йогурту
- 3–4 гілочки петрушки
- Сіль
Спосіб приготування:
- Буряк запекти в духовці до готовності, остудити й очистити.
- Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку й очистити від шкірки. М’якоть крупно нарізати.
- У блендері збити авокадо, сік половини лимона, петрушку і йогурт. Посолити і перекласти в кондитерський мішок з фігурною насадкою.
- Буряк нарізати круглими часточками. Викласти мільфей шарами, чергуючи буряк і крем з авокадо.
«Пінгвінчики» з моцарели та маслин
Складові:
- 1 банка маслин без кісточок
- 200 г моцарели кульками
- 1 відварна морква
- Крем-сир і солодкий червоний перець для прикрашання
Спосіб приготування:
- Моркву нарізати кружечками. Вирізати підставку під канапе і носики для пінгвінів. Частину маслин розрізати на половинки.
- Нанизати на шпажки і скріпити разом всі деталі так, щоб вийшли пінгвінчики. З верхівок солодкого болгарського перцю зробити шапочки і прикрасити крем-сиром.
Читайте також: Салат олів’є до Нового року 2018: класичний рецепт
Холодець зі свинини і курки
Складові:
- 1 кг свинячих ніжок
- ½ курячої тушки
- 1 свиняча рулька
- 2 моркви
- 1–2 цибулини
- 5 зубчиків часнику
- 2 лаврові листки
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Ніжки і рульку замочити в холодній воді і залишити на 4–5 год. Ретельно зачистити.
- Укласти м’ясо в каструлю і залити водою так, щоб її рівень був вище м’яса на 6–8 см. Накрити кришкою, довести до кипіння і варити на повільному вогні доти, поки кістки не будуть вільно відділятися від м’яса. Періодично знімати ложкою свинячий жир.
- Моркву і цибулю очистити, додати до м’яса за 2 год до закінчення варіння і посолити. За 5 хв до закінчення варіння додати лавровий лист.
- Дістати м’ясо та овочі. Бульйон процідити. М’ясо відокремити від кісток, дрібно покришити і змішати з пресованим часником. Поперчити. Цибулю дрібно порубати. Моркву фігурно нарізати.
- Розкласти м’ясо та овочі у форми, залити киплячим бульйоном. Остудити при кімнатній температурі та відправити в холодильник до застигання.
Кульки з козячого сиру
Складові:
- 400 г м’якого козячого сиру
- 70 г рубаних очищених фісташок
- 70 г зерен граната
- 70 г насіння льону
- Солона здобна соломка
- Оливкова олія
Спосіб приготування:
- Злегка змастити руки оливковою олією і сформувати кульки з сиру. За бажанням попередньо додати рубану зелень.
- Кожну кулька обваляти в фісташках, зернах граната і насінні льону. Нанизати на соломку.
Тарталетки з креветковим мусом
Складові:
- Готові тарталетки
- 1 огірок
- 450 г заморожених креветок
- 100 г жирного сиру
- 1 зубчик часнику
Спосіб приготування:
- Огірок тонко нарізати.
- Креветки відварити до готовності. Частину відкласти для прикрашання, а частину разом з сиром і рубаним часником подрібнити в блендері.
- Розкласти мус у тарталетки. Прикрасити цілими креветками та огірком.
Фаршировані помідори «Дід Мороз»
Складові:
- 10 помідорів
- 200 г твердого сиру
- 2 зубчики часнику
- 4 ст. л. майонезу
Спосіб приготування:
- У помідорів зрізати верхівки і видалити м’якоть.
- Сир натерти на тертці. Змішати з подрібненим часником і майонезом.
- Нафарширувати помідори і накрити верхівками. Зробити очі з сушених бутонів гвоздики і носики з зерен граната. Майонезом намалювати бороду.
Канапе з сиром брі та журавлинним соусом
Складові:
- 1 багет
- 300 г сиру брі
- 200 г ковбаси або шинки
- 150 г журавлини
- 2 ст. л. цукру
- Цедра і сік ½ апельсина
- Кориця, мелений мускатний горіх, гвоздика
Спосіб приготування:
- Багет нарізати і злегка підсушити в духовці. Нарізати сир і ковбасу.
- Для соусу журавлину покласти в емальовану каструлю і посипати цукром. Варити, поки ягоди не почнуть лопатися. Додати цедру, сік і прянощі. Варити все разом до загустіння.
- Викласти брі та ковбасу на багет. Додати по 1 ч. л. отриманого журавлинного соусу. За бажанням прикрасити м’ятою і нанизати на шпажки.
Картопляні кульки у фритюрі
Складові:
- 5–7 картоплин
- 2 яйця
- 50 г вершкового масла
- 1–1,5 ст. борошна
- Рубана зелень
- Панірувальні сухарі
- Олія для фритюру
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Картоплю очистити, відварити до готовності та розім’яти. Додати яйця, олію і рубану зелень за смаком. Посолити і поперчити.
- Порціями додати стільки борошна, щоб маса добре ліпилася. Сформувати мокрими руками невеликі кульки і обваляти в сухарях.
- Посмажити кульки у фритюрі та викласти на паперовий рушник.
Канапе з фуа-гра
Складові:
- Хліб
- 500 г свіжої качиної печінки
- 75 мл білого вина
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Качину печінку зачистити і замочити на ніч у холодній воді. Потім нарізати на шматочки і залити вином. Посолити, поперчити і залишити маринуватися на 2 год.
- Печінку дістати з маринаду і викласти в форму. Покласти у сковорідку, заповнену гарячою водою. Готувати в духовці близько 30 хв при 95 оС, періодично поливаючи жиром, що виділяється. Остудити.
- За допомогою формочок для печива вирізати з хліба і фуа-гра зірочки. Прикрасити на свій смак.
Більше рецептів на Новий рік 2018 знайдете за посиланням.