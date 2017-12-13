Відома британська співачка Katie Melua заспівала українську колядку

«Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка,стала собі щебетати, господаря викликати…» – це слова найпопулярнішої української колядки «Щедрик». Відома британська та грузинська співачка Katie Melua (Кеті Мелуа) заспівала різдвяну пісню мовою оригіналу. Дивіться відео в нашому матеріалі.

Кеті Мелуа виконала українську колядку «Щедрик» в прямому ефірі на телеканалі ВВС. Дівчина її заспівала мовою оригіналу – українською. Після цього вона зазначила, що вважає правильним співати пісні тією мовою, якою вони були написані. Кеті підкреслила, що виконувати композицію українською було нескладно. Досягти правильної вимови співачці допомогла дружина керівника хору, з яким Кеті й виконала колядку. Жінка консультувала виконавців, оскільки вона за походженням українка.

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Кеті Мелуа разом із жіночим хором «The Gori Women Choir» записала новий альбом під назвою «In winter». До нього увійшли відразу дві українських колядки – «Щедрик» та «Прилетіла ластівка».

Пісню «Щедрик» написав український композитор Микола Леонтович. Вперше її виконав хор Київського університету в 1916 році. Є версія, що український оригінал колядки опирається на стару слов’янську легенду. Мовляв, кожен дзвін у ніч народження Ісуса Христа прославляв Його.

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В США вперше композицію заспівали 1921 року в концертному залі Carnegie Hall у Нью-Йорку. Колядка припала американцям до душі. Тож в 1936 році американський композитор, українець за походженням, Пітер Вільговський переклав «Щедрик» англійською та назвав його «Carol of the bells». З цього моменту колядка стала одним із найвідоміших хітів світу.

У класичному виконані її співають акапельно або ж за підтримки оркестру.

Протягом багатьох років колядку можна почути в низці американських фільмів («Південний парк», «Гаррі Поттер»,«Сам удома» тощо), а також у рекламах.

