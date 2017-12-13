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Холостяк, МастерШеф і інші проекти телеканалу СТБ виявилися в топі Google | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Проекти телеканалу СТБ потрапили до топ-запитів Google в 2017 році

Проекти телеканалу СТБ потрапили до топ-запитів Google в 2017 році

Телеканал СТБ

Нещодавно Google підбив підсумки року, що минає, оголосивши, які запити у 2017-му були найпопулярнішими серед українців. За доброю традицією на верхівці рейтингу опинилися проекти телеканалу СТБ. Черговий раз у першій десятці медійної категорії «ТВ-шоу року» – «МастерШеф», «Зважені та щасливі» і «Битва екстрасенсів». Абсолютним лідером став проект «Холостяк», потрапивши також і на другу сходинку загального рейтингу найпопулярніших пошукових запитів 2017.

На початку кожної зими Google аналізує мільйони пошукових запитів, щоб визначити, що хвилювало і було цікавим, зокрема, для жителів України минулого року. За результатами дослідження, у 2017-му найулюбленішим ТВ-проектом українців став «Холостяк»-7. Героєм останнього сезону одного з найромантичніших телешоу країни був Дмитро Черкасов. Можливо, глядачки просто не змогли встояти перед шармом завидного нареченого?

проекты стб холостяк

Друге місце в десятці топ-запитів дісталося Євробаченню-2017. До речі, як і минулого року, Національний відбір на Євробачення-2018 проводиться на телеканалі СТБ. Заповнити анкету учасника Нацвідбору можна на нашому сайті, а вже 10 і 17 лютого відбудуться півфінали. Вони визначать, хто буде відстоювати честь України на головному пісенному конкурсі Європи у 2018-ому.

Піднявшись на дві сходинки порівняно з минулим роком, на четвертій позиції рейтингу опинився проект «МастерШеф»-7.

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Відразу за ним, на п’ятому місці – «Зважені та щасливі»-7.

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