Олег Винник «розтопив» Льодову арену в Броварах

Найчарівніший суддя «Х-фактор»-8 Олег Винник завершив концертний тур, який стартував навесні 2017 року. З програмою «Моя душа …» співак проїхав понад півсотні міст України та Білорусі. У більшості з яких дав по два-три, а в деяких навіть чотири концерти. В цілому, побачити і послухати улюбленого виконавця прийшли понад 200 тисяч глядачів.

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Кожне місто зустрічав музиканта переповненими залами, квитки на його виступи розкуповувалися за місяці до заявлених дат. У зв’язку з цим, щоб вмістити всіх бажаючих, менеджментом артиста було прийнято рішення провести літні гастролі на відкритих майданчиках і стадіонах країни.

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Неймовірний фурор Олег Винник викликав у Білорусі. Співак став одним з небагатьох, кому вдалося зібрати аншлаги на головних сценах Мінська, Гомеля, Бреста та «розворушити» білоруську публіку. Квитки на концерти українського виконавця купували не тільки шанувальники, а й високопосадовці.

Мабуть, одним з найбільш хвилюючих став виступ Олега Винника у Броварах 8 грудня. Співак і його команда першими відкрили нову концертну площадку на Льодовій арені ТРЦ «Термінал». Спеціально для цього була побудована сцена, поверх льоду розмістився партер, а разом з трибунами і фан-зоною новоспечений критий стадіон вмістив рекордну для себе кількість глядачів, прийнявши більше 4,5 тисяч чоловік. Глядачі довго не відпускали музиканта зі сцени. Під бурхливі овації публіки артист двічі виходив на біс. У цей вечір на Льодовій арені вперше було гаряче.

Відзначимо, що навесні 2018 року Олег Винник відправиться в наступний тур з новою концертною програмою, який охопить головні сцени, а також більше десяти стадіонів країни. А вже сьогодні співак презентує тизер нового кліпу на пісню «Як жити без тебе».