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Настя Каменських зізналася, що у її сім'ї не було грошей | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Настя Каменських показала закулісся шоу «Сюрприз, сюрприз!»

Настя Каменських показала закулісся шоу «Сюрприз, сюрприз!»

Телеканал СТБ

Найемоційніша суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських встигає все! Співачка активно працює над сольним проектом NK, займається підопічними на найвокальнішому шоу країни і дарує щастя іншим. Не так давно зірка взяла участь у шоу «Сюрприз, сюрприз!» та зробила дивовижний подарунок для маленької героїні проекту. У своєму відеолозі Настя Каменських показала закулісся зйомки, а також розповіла зворушливу історію зі свого дитинства.

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Сьогодні на своєму YouTube-каналі NKBLOG відома співачка Настя Каменських розмістила відео, присвячене її участі в найдобрішому шоу України «Сюрприз, сюрприз!».
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«Дорогі друзі, сьогодні буде особлива серія, дуже ніжна і надзвичайно зворушлива. Я беру участь у крутому і душевному шоу, яке називається «Сюрприз, сюрприз!». У мене цікава історія з однією маленькою дівчинкою, до якої я поїду у школу і зроблю cюрприз!», – поділилася у відео Каменських.

Вона зізналася, що дуже нервувала перед зустріччю зі школярами, а особливо з героїнею шоу. Наодинці з дівчинкою Настя підтримала її та розповіла історію зі свого дитинства.

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«Мені було десь 1213 років, як тобі. У моїй сім’ї не було грошей, а була сильна зима, але ми не могли купити теплий одяг. А ходити до школи треба. Моя мама дістала (не знаю навіть у кого) теплі черевики, штани та кожух. Але це все було для хлопчиків. Я прийшла у цьому всьому до школи і, звичайно, всі почали наді мною сміятися. На що я їм сказала: “Ви нічого не розумієте, зараз так дуже модно ходити”. І вони перестали», – згадувала суддя «Х-фактор»-8.Screenshot (19)

Як проходила репетиція зірки перед виступом на шоу, хто допомагає Насті згадувати слова своїх пісень, а також подробиці закулісся дивіться на відео вже зараз!