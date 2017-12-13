Куди піти в Києві на вихідних: афіша заходів на 16–17 грудня 2017

Щоб не витрачати даремно час безпосередньо у вікенд, пропонуємо скласти план на суботу та неділю вже зараз. Тим паче вихідні 16–17 грудня обіцяють бути справді насиченими: передноворічні ярмарки, свято сиру, дівич-вечір і кінофестиваль. А куди підете ви? Визначитися допоможе наша афіша заходів у Києві на вихідні!

Відкриття резиденції Діда Мороза

16 грудня, 09:00–21:00

Пр. Ак. Глушкова, 1 (концерт-хол ВДНГ)

Цієї зими загадати бажання на колінах у Діда Мороза можна буде в концерт-холі ВДНГ. Резиденція головного персонажа новорічних свят нагадує казковий парк розваг, де батьки і діти зможуть на власні очі побачити, як відбувається підготовка до головної ночі в році. На вашу сім’ю чекають веселі ігри, спілкування з працьовитими ельфами, цікаві майстер-класи, фотосесія на пам’ять і безліч інших приємних сюрпризів!

Ціна: 110 грн.

Ярмарок «Christmas Art Market»

16 грудня, 12:00–23:00

Вул. Набережно-Лугова, 8 (креативна спільнота «IZONE»)

«Christmas Art Market» – це десятки робіт молодих дизайнерів, художників і фотографів, улюблені різдвяні фільми, подарунки і пряний глінтвейн у невимушеній та затишній атмосфері напередодні Нового року. В ранковій і денній програмі знайдуть для себе заняття як дорослі, так і діти. О 20:00 гостей маркету чекає сет від ді-джея і вечірка Drink and Print.

Ціна: безкоштовно (вхід на вечірку Drink and Print – 150 грн).

Чиатйте також: Вихідні на Новий рік і Різдво 2018: скільки будуть відпочивати українці

Свято сиру «Happy Cheese Day»

16–17 грудня, 11:00–19:00

Вул. Лаврська, 9 (галерея «Лавра»)

Понад 200 видів унікального сиру від крафтових виробників зі всієї України, частування від переможців Cheese Awards Day 2017, майстер-класи з сироваріння та декору сирної тарілки чекають вас на грандіозному святі сиру цього вікенду. Авторські сири, тверді, м’які, з цвіллю… Тут кожен знайде ласощі для себе, до святкового столу або як подарунок близьким. І, звичайно, не обійдеться без вина!

Ціна: безкоштовно.

Ярмарок подарунків «Чобіток Святого Миколая»

15–17 грудня, 10:00–19:00

Вул. Хрещатик, 2 (міжнародний конгрес-центр «Український дім»)

Цими вихідними «Український дім» в самому серці Києва наповниться ароматами імбирного печива, кориці та хвої, завдяки масштабному ярмарку новорічних подарунків. Традиційно на заході можна буде придбати солодощі, свічки, handmade-прикраси, ялинкові іграшки і красиві зимові композиції. Також працюватиме книжкова виставка, де ви знайдете святкові та подарункові видання улюблених казок, розмальовки від Святого Миколая та книги популярних авторів. Новий рік зовсім поруч, встигніть порадувати рідних і друзів чимось особливим!

Ціна: безкоштовно.

Дівич-вечір Christmas Girls

17 грудня, 13:00–17:00

Бул. Т. Шевченка, 2 (Вікно у Двір Concept Store)

У передсвятковій метушні не так просто знайти час для себе улюбленої. У неділю цього тижня варто вимкнути телефон і на кілька годин відкласти всі справи, щоб тепло і весело відпочити в дівочому колі. Нарешті можна без докорів сумління дозволити собі келих просеко, насолодитися смаколиками, вдосталь поговорити про насущне і поділитися парочкою жіночих хитрощів. Крім привітної атмосфери і подарунків, на вас чекають майстер-класи з візажу, стилю і декору помешкання. Попередня реєстрація обов’язкова.

Ціна: безкоштовно.

Фестиваль «Нове британське кіно-2017»

13–20 грудня

Вул. Велика Васильківська, 19 (культурний центр «Кінотеатр «Київ»)

Тиждень найкращих сучасних фільмів Сполученого Королівства за підтримки Arthouse Traffic триває! У програмі тільки найважливіше – призери Канн, фаворити британських премій і хіти року, що минає. 16-го і 17-го грудня пройдуть покази короткометражок «Bafta: Британія. Коротко», продовження культової картини за романом Ірвіна Велша «На голці» – «Т2: Трейнспоттінг», а також «Останній портрет» Стенлі Туччі.

Ціна: 90–100 грн.

Читайте також: Афіша заходів у Києві на Новий рік та Різдво у 2018 році