Красиві привітання з Днем Андрія Первозванного

Сьогодні, 13 грудня День святого апостола Андрія Первозванного. Раніше ми розповідали історію і традиції цього свята, тепер пропонуємо вашій увазі красиві привітання з Днем Андрія. Не забудьте привітати всіх знайомих Андріїв зі святом.
Красиві привітання у прозі
У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
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У чудове свято – день Андрія Первозванного поспішаємо побажати всім миру і благополуччя. Нехай добрий ангел охороняє ваш будинок від усього лихого. Любіть один одного і цінуєте кожну мить, прожитій на нашій чудовій землі.
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Ми зібралися за цим столом, щоб відзначити відразу два свята. Сьогодні у нас два іменинника. Одного ми бачимо перед очима, другий бачить нас з небесної висоти. Я хочу сказати, що вони обидва дуже симпатичні хлопці і ні того, ні іншого я не хочу залишити без уваги. Зі святом Святого Андрія Первозванного.
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У день Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
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Вітаю всіх Андріїв з іменинами. Бажаю завжди і в усьому відчувати підтримку і допомогу ангела-охоронця, а також рідних та друзів. Нехай радість завжди наповнює вашу душу. Щиро бажаю вам добра і щастя. Зі святом.
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Прийміть привітання з днем Андрія Первозванного. Його життєвий шлях був дуже складним, але ми до сих пір згадуємо його подвиги в ім’я віри. Бажаю вам такий же цілеспрямованості на шляху до своєї мрії. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки надійні і вірні люди.
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У День Андрія Первозванного хочеться побажати, щоб в кожному з нас був такий же сильний дух і міцна віра, як була колись в душі апостола, щоб Бог висвітлював життєвий шлях і дарував світлу надію, щоб щедрість душі і милосердя завжди приводило до благодаті і щастя.
Красиві привітання у віршах з Днем Андрія
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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Хай Андрію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Твоє ім’я Андрій, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Хай ангел подарує віру та надію,
Вогонь любові серце хай зігріє,
Нехай душа твоя співає та радіє,
Вітаю щиро із Днем Ангела Андрія!
***
Весна обдарувала вже тебе красою,
Чарівність поцілунком долі обняла.
І щастя кришталевою росою
На пелюстках троянд усмішкою лягла.
Квітчає день святкову мить хвилини,
Так ніжно процвітає проліском твоя душа.
Сьогодні ти, Андрію, святкуєш іменини,
Сьогодні ми тобі бажаєм радості сповна.