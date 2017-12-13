Красиві привітання з Днем Андрія Первозванного

Сьогодні, 13 грудня День святого апостола Андрія Первозванного. Раніше ми розповідали історію і традиції цього свята, тепер пропонуємо вашій увазі красиві привітання з Днем Андрія. Не забудьте привітати всіх знайомих Андріїв зі святом.

Красиві привітання у прозі

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

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У чудове свято – день Андрія Первозванного поспішаємо побажати всім миру і благополуччя. Нехай добрий ангел охороняє ваш будинок від усього лихого. Любіть один одного і цінуєте кожну мить, прожитій на нашій чудовій землі.

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Ми зібралися за цим столом, щоб відзначити відразу два свята. Сьогодні у нас два іменинника. Одного ми бачимо перед очима, другий бачить нас з небесної висоти. Я хочу сказати, що вони обидва дуже симпатичні хлопці і ні того, ні іншого я не хочу залишити без уваги. Зі святом Святого Андрія Первозванного.

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У день Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

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Вітаю всіх Андріїв з іменинами. Бажаю завжди і в усьому відчувати підтримку і допомогу ангела-охоронця, а також рідних та друзів. Нехай радість завжди наповнює вашу душу. Щиро бажаю вам добра і щастя. Зі святом.

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Прийміть привітання з днем ​​Андрія Первозванного. Його життєвий шлях був дуже складним, але ми до сих пір згадуємо його подвиги в ім’я віри. Бажаю вам такий же цілеспрямованості на шляху до своєї мрії. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки надійні і вірні люди.

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У День Андрія Первозванного хочеться побажати, щоб в кожному з нас був такий же сильний дух і міцна віра, як була колись в душі апостола, щоб Бог висвітлював життєвий шлях і дарував світлу надію, щоб щедрість душі і милосердя завжди приводило до благодаті і щастя.

Красиві привітання у віршах з Днем Андрія

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Андрію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Твоє ім’я Андрій, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Хай ангел подарує віру та надію,

Вогонь любові серце хай зігріє,

Нехай душа твоя співає та радіє,

Вітаю щиро із Днем Ангела Андрія!

***

Весна обдарувала вже тебе красою,

Чарівність поцілунком долі обняла.

І щастя кришталевою росою

На пелюстках троянд усмішкою лягла.

Квітчає день святкову мить хвилини,

Так ніжно процвітає проліском твоя душа.

Сьогодні ти, Андрію, святкуєш іменини,

Сьогодні ми тобі бажаєм радості сповна.