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Золотий глобус 2018: номінанти та ім'я ведучого | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Відомі номінанти на премію «Золотий глобус»

Відомі номінанти на премію «Золотий глобус»

Телеканал СТБ

У Лос-Анджелесі оприлюднили списки номінантів однієї з найпрестижніших премій у світі – «Золотий глобус». Це буде 75-я церемонія нагородження, яка відбудеться 7 січня 2018 року. У більшості випадків, переможці «Золотого глобуса» в майбутньому отримують ще й «Оскар». А проведе церемонію Сет Майєрс, відомий ведучий вечірнього шоу на телеканалі NBC. Читайте в нашому матеріалі, які номінанти на «Золотий глобус» будуть представлені в цьому році.

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За головну номінацію «Золотого глобуса» – «Кращий драматичний фільм» – будуть боротися:

  • гей-драма «Клич мене своїм ім’ям» Луки Гуаданьїно
  • військова драма «Дюнкерк» Крістофера Нолана
  • трилер «Секретне досьє» Стівена Спілберга
  • мелодрама «Форма води» Гільєрмо дель Торо
  • драма «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» Мартіна Макдонаха.


Отримати нагороду за «Кращий фільм іноземною мовою» зможуть:

  • «Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі» Анжеліни Джолі
  • «Нелюбов» Андрія Звягінцева
  • «Фантастична жінка» Петті Дженкінс
  • «На межі» Фатіха Акіна
  • «Квадрат» Рубена Естлунда


Крім того, наводимо повний список номінантів на «Золотий глобус 2018» у наступних категоріях:

«Краща комедія або мюзикл»:

  • «Найвеличніший шоумен»
  • «Леді Птаха»
  • «Горе-творець»
  • «Геть»
  • «Я, Тоня»

«Кращий анімаційний фільм»:

  • «Бебі Бос»
  • «Годувальниця»
  • «Фердинанд»
  • «Таємниця Коко»
  • «Ван Гог. З любов’ю, Вінсент»

«Кращий драматичний серіал»:

  • «Розповідь служниці»
  • «Це ми»
  • «Корона»
  • «Гра престолів»
  • «Дуже дивні справи»

«Кращий комедійний серіал»:

  • «Чорна комедія»
  • «Дивовижна місіс Майзель»
  • «Майстер не на всі руки»
  • «Уілл і Грейс»
  • «SMILF»

«Кращий міні-серіал або телефільм»:

  • «Велика маленька брехня»
  • «Фарго»
  • «Ворожнеча»
  • «Грішниця»
  • «Вершина озера: Китайська дівчина»

«Кращий режисер»:

  • Стівен Спілберг («Секретне досьє»)
  • Рідлі Скотт («Усі гроші світу»)
  • Мартін МакДонах («Три білборда за межами Еббінга, штат Міссурі»)
  • Гільєрмо дель Торо («Форма води»)
  • Крістофер Нолан («Дюнкерк»)

«Краща чоловіча роль (драма)»:

  • Тімоті Шаламов («Клич мене своїм ім’ям»)
  • Том Хенкс («Секретне досьє»)
  • Деніел Дей-Льюїс («Примарна нитка»)
  • Гері Олдман («Темні часи»)
  • Дензел Вашингтон («Роман Дж. Ізраел, Esq.»)

«Краща жіноча роль (драма)»:

  • Мішель Вільямс («Усі гроші світу»)
  • Джессіка Честейн («Гра Моллі»)
  • Саллі Хоукінс («Форма води»)
  • Френсіс Макдорманд («Три білборда за межами Еббінга, штат Міссурі»)
  • Меріл Стріп («Секретне досьє»)

«Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл)»:

  • Стів Каррел («Битва статей»)
  • Ансель Елгорт («Малюк на драйві»)
  • Джеймс Франко («Горе-творець»)
  • Х’ю Джекман («Найвеличніший шоумен»)
  • Деніел Калуя («Геть»)

«Краща жіноча роль (комедія або мюзикл)»:

  • Джуді Денч («Вікторія і Абдул»)
  • Хелен Міррен («У пошуках свята»)
  • Марго Роббі («Я, Тоня»)
  • Сірша Ронан («Леді Птаха»)
  • Емма Стоун («Битва статей»)

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