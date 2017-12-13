Відомі номінанти на премію «Золотий глобус»

У Лос-Анджелесі оприлюднили списки номінантів однієї з найпрестижніших премій у світі – «Золотий глобус». Це буде 75-я церемонія нагородження, яка відбудеться 7 січня 2018 року. У більшості випадків, переможці «Золотого глобуса» в майбутньому отримують ще й «Оскар». А проведе церемонію Сет Майєрс, відомий ведучий вечірнього шоу на телеканалі NBC. Читайте в нашому матеріалі, які номінанти на «Золотий глобус» будуть представлені в цьому році.

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За головну номінацію «Золотого глобуса» – «Кращий драматичний фільм» – будуть боротися:

гей-драма «Клич мене своїм ім’ям» Луки Гуаданьїно

військова драма «Дюнкерк» Крістофера Нолана

трилер «Секретне досьє» Стівена Спілберга

мелодрама «Форма води» Гільєрмо дель Торо

драма «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» Мартіна Макдонаха.



Отримати нагороду за «Кращий фільм іноземною мовою» зможуть:

«Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі» Анжеліни Джолі

«Нелюбов» Андрія Звягінцева

«Фантастична жінка» Петті Дженкінс

«На межі» Фатіха Акіна

«Квадрат» Рубена Естлунда



Крім того, наводимо повний список номінантів на «Золотий глобус 2018» у наступних категоріях:

«Краща комедія або мюзикл»:

«Найвеличніший шоумен»

«Леді Птаха»

«Горе-творець»

«Геть»

«Я, Тоня»

«Кращий анімаційний фільм»:

«Бебі Бос»

«Годувальниця»

«Фердинанд»

«Таємниця Коко»

«Ван Гог. З любов’ю, Вінсент»

«Кращий драматичний серіал»:

«Розповідь служниці»

«Це ми»

«Корона»

«Гра престолів»

«Дуже дивні справи»

«Кращий комедійний серіал»:

«Чорна комедія»

«Дивовижна місіс Майзель»

«Майстер не на всі руки»

«Уілл і Грейс»

«SMILF»

«Кращий міні-серіал або телефільм»:

«Велика маленька брехня»

«Фарго»

«Ворожнеча»

«Грішниця»

«Вершина озера: Китайська дівчина»

«Кращий режисер»:

Стівен Спілберг («Секретне досьє»)

Рідлі Скотт («Усі гроші світу»)

Мартін МакДонах («Три білборда за межами Еббінга, штат Міссурі»)

Гільєрмо дель Торо («Форма води»)

Крістофер Нолан («Дюнкерк»)

«Краща чоловіча роль (драма)»:

Тімоті Шаламов («Клич мене своїм ім’ям»)

Том Хенкс («Секретне досьє»)

Деніел Дей-Льюїс («Примарна нитка»)

Гері Олдман («Темні часи»)

Дензел Вашингтон («Роман Дж. Ізраел, Esq.»)

«Краща жіноча роль (драма)»:

Мішель Вільямс («Усі гроші світу»)

Джессіка Честейн («Гра Моллі»)

Саллі Хоукінс («Форма води»)

Френсіс Макдорманд («Три білборда за межами Еббінга, штат Міссурі»)

Меріл Стріп («Секретне досьє»)

«Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл)»:

Стів Каррел («Битва статей»)

Ансель Елгорт («Малюк на драйві»)

Джеймс Франко («Горе-творець»)

Х’ю Джекман («Найвеличніший шоумен»)

Деніел Калуя («Геть»)

«Краща жіноча роль (комедія або мюзикл)»:

Джуді Денч («Вікторія і Абдул»)

Хелен Міррен («У пошуках свята»)

Марго Роббі («Я, Тоня»)

Сірша Ронан («Леді Птаха»)

Емма Стоун («Битва статей»)

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