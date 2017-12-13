Відомі номінанти на премію «Золотий глобус»

У Лос-Анджелесі оприлюднили списки номінантів однієї з найпрестижніших премій у світі – «Золотий глобус». Це буде 75-я церемонія нагородження, яка відбудеться 7 січня 2018 року. У більшості випадків, переможці «Золотого глобуса» в майбутньому отримують ще й «Оскар». А проведе церемонію Сет Майєрс, відомий ведучий вечірнього шоу на телеканалі NBC. Читайте в нашому матеріалі, які номінанти на «Золотий глобус» будуть представлені в цьому році.
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За головну номінацію «Золотого глобуса» – «Кращий драматичний фільм» – будуть боротися:
- гей-драма «Клич мене своїм ім’ям» Луки Гуаданьїно
- військова драма «Дюнкерк» Крістофера Нолана
- трилер «Секретне досьє» Стівена Спілберга
- мелодрама «Форма води» Гільєрмо дель Торо
- драма «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» Мартіна Макдонаха.
Отримати нагороду за «Кращий фільм іноземною мовою» зможуть:
- «Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі» Анжеліни Джолі
- «Нелюбов» Андрія Звягінцева
- «Фантастична жінка» Петті Дженкінс
- «На межі» Фатіха Акіна
- «Квадрат» Рубена Естлунда
Крім того, наводимо повний список номінантів на «Золотий глобус 2018» у наступних категоріях:
«Краща комедія або мюзикл»:
- «Найвеличніший шоумен»
- «Леді Птаха»
- «Горе-творець»
- «Геть»
- «Я, Тоня»
«Кращий анімаційний фільм»:
- «Бебі Бос»
- «Годувальниця»
- «Фердинанд»
- «Таємниця Коко»
- «Ван Гог. З любов’ю, Вінсент»
«Кращий драматичний серіал»:
- «Розповідь служниці»
- «Це ми»
- «Корона»
- «Гра престолів»
- «Дуже дивні справи»
«Кращий комедійний серіал»:
- «Чорна комедія»
- «Дивовижна місіс Майзель»
- «Майстер не на всі руки»
- «Уілл і Грейс»
- «SMILF»
«Кращий міні-серіал або телефільм»:
- «Велика маленька брехня»
- «Фарго»
- «Ворожнеча»
- «Грішниця»
- «Вершина озера: Китайська дівчина»
«Кращий режисер»:
- Стівен Спілберг («Секретне досьє»)
- Рідлі Скотт («Усі гроші світу»)
- Мартін МакДонах («Три білборда за межами Еббінга, штат Міссурі»)
- Гільєрмо дель Торо («Форма води»)
- Крістофер Нолан («Дюнкерк»)
«Краща чоловіча роль (драма)»:
- Тімоті Шаламов («Клич мене своїм ім’ям»)
- Том Хенкс («Секретне досьє»)
- Деніел Дей-Льюїс («Примарна нитка»)
- Гері Олдман («Темні часи»)
- Дензел Вашингтон («Роман Дж. Ізраел, Esq.»)
«Краща жіноча роль (драма)»:
- Мішель Вільямс («Усі гроші світу»)
- Джессіка Честейн («Гра Моллі»)
- Саллі Хоукінс («Форма води»)
- Френсіс Макдорманд («Три білборда за межами Еббінга, штат Міссурі»)
- Меріл Стріп («Секретне досьє»)
«Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл)»:
- Стів Каррел («Битва статей»)
- Ансель Елгорт («Малюк на драйві»)
- Джеймс Франко («Горе-творець»)
- Х’ю Джекман («Найвеличніший шоумен»)
- Деніел Калуя («Геть»)
«Краща жіноча роль (комедія або мюзикл)»:
- Джуді Денч («Вікторія і Абдул»)
- Хелен Міррен («У пошуках свята»)
- Марго Роббі («Я, Тоня»)
- Сірша Ронан («Леді Птаха»)
- Емма Стоун («Битва статей»)