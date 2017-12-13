Що приготувати з курки на Новий рік

Новорічний стіл важко уявити без страв із курки. М’ясо цієї птиці коштує недорого, але при цьому відкриває широкий простір для створення кулінарних шедеврів. Апетитні салати, рум’яні шашлички, соковиті котлети і ситні пироги – лише кілька варіантів урізноманітнити святкове меню за допомогою курячого м’яса. Які страви з курки можна приготувати на Новий рік 2018? Шукайте ідеї в нашій добірці смачних і простих рецептів.
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Курка, запечена з яблуками та апельсинами
Складові:
- 2 яблука
- 2 апельсини
- 1 ціла курка
- 1 ст. червоного напівсолодкого вина
- 150 мл соняшникової олії
- 1 голівка часнику
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Змастити курку олією і тертим часником. Посипати сіллю, перцем і улюбленими приправами. Залишити на 30 хв.
- Тим часом нарізати часточками яблука і апельсини.
- На дно форми для запікання викласти фрукти. Зверху покласти курку. За бажанням птицю також можна нафарширувати яблуками й апельсинами.
- Залити все вином, злегка накрити фольгою і відправити запікатися на 1,5 год при 180 °С. Потім фольгу прибрати, полити курку соусом, що утворився, і поставити на 15–20 хв під гриль.
Рулет з курячої грудки з сиром і шпинатом
Складові:
- 250 г курячої грудки
- 5 в’ялених томатів
- 1/2 пучка шпинату
- 100 г м’якого сиру
- 1 ч. л. рослинної олії
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Шпинат обшпарити окропом і крупно нарізати. В’ялені томати порубати.
- Курячі грудки злегка відбити і приправити за смаком.
- Викласти сир, томати і шпинат на курячу грудку. Згорнути рулет і обмотати кулінарною ниткою. Обсмажувати на рослинній олії 3–5 хв до появи золотистої скоринки. Перекласти у форму для запікання і відправити в духовку на 10–15 хв при 180 °С.
Салат «Цезар»
Складові:
- 300 г курячого філе
- 1 пучок листя салату
- 100 г сиру пармезан
- 3 зубчики часнику
- 3 скибочки багета
- 1 ст. л. гірчиці
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Курячі грудки нарізати шматочками і обсмажити в олії. Злегка остудити.
- Листя салату порвати. Часник крупно нарізати і викласти в сковороду з оливковою олією. Прибрати часник і обсмажити нарізані кубиками скибочки багета.
- Для заправки з’єднати гірчицю з 2 ст. л. оливкової олії. Змішати курку, листя салату і сухарики. Посолити, поперчити і заправити соусом. Посипати тертим сиром.
Бургер з курячою котлетою і беконом
Складові:
- Булочки для гамбургерів
- 200 г курячого фаршу
- 2 зубчики часнику
- 2 салатні листи
- 6 скибочок бекону
- 1 яйце
- 1 помідор
- 1 солоний огірок
- ½ цибулини
- 50 г сиру чеддер
- 3 ст. л. майонезу
- 3 ст. л. гострого соусу «Чилі»
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Часник дрібно порубати і додати до фаршу. Посолити, поперчити і змішати з яєчним жовтком. Сформувати котлети і обсмажити в олії до рум’яної скоринки. Окремо обсмажити бекон.
- Листя салату порвати. Цибулю нарізати кільцями. Помідори і огірки нарізати кружечками. Сир нарізати тонкими пластинами.
- З’єднати майонез із гострим соусом, добре перемішати і змастити булочки.
- Зібрати бургер. На нижні половинки булочок викласти цибулю, солоні огірки, сир, котлету, знову сир, скибочки бекону, помідори, салатне листя. Накрити верхніми половинками булочок.
Курячі шашлички
Складові:
- 250 г курячого філе
- 1 ч. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. меду
- 1 зубчик часнику
- Соняшникова олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Для маринаду змішати соєвий соус, сік лимона і мед. Додати подрібнений часник.
- Куряче філе нарізати кубиками і полити маринадом. Накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на 30 хв.
- По закінченню часу нанизати куряче м’ясо на дерев’яні шпажки. Обсмажити на соняшниковій олії з усіх боків і покласти в духовку ще на 15 хв при 170 °С. Подавати з пітою і лимоном.
Курка з грибами у вершковому соусі
Складові:
- 300 г курячого філе
- 200 г печериць
- 1 цибулина
- 200 мл жирних вершків
- 20 г вершкового масла
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Куряче філе і гриби нарізати шматочками.
- Цибулю дрібно порубати і обсмажити. Викласти зі сковороди і на сильному вогні обсмажити курку до напівготовності. Додати гриби і обсмажувати все разом ще 3 хв.
- Влити підігріті вершки і, помішуючи, тушкувати 3–4 хв. Вимкнути вогонь, додати вершкове масло, накрити кришкою і дати настоятися 5–7 хв.
Курячий пиріг
Складові:
- 400 г вареного курячого філе
- 50 г борошна
- 150 мл молока
- 2 яйця
- 50 г твердого сиру
- ½ ч. л. розпушувача
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Куряче філе дрібно нарізати.
- Яйця збити з молоком і посолити. Додати борошно, розпушувач, перець і приправи за смаком.
- Частину тіста викласти на дно форми, додати курку з тертим сиром і накрити другою частиною. Випікати близько 40 хв при 200 °С.
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