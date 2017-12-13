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Меню на Різдвяний піст 2017: що не можна їсти і робити | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Що можна їсти в Різдвяний піст 2017

Що можна їсти в Різдвяний піст 2017

Телеканал СТБ

З 28 листопада починається Різдвяний піст, і триває він протягом сорока днів. Багато людей використовують цей період, щоб привести думки до ладу та очистити свій організм. Пропонуємо вам дізнатися з нашого матеріалу, що можна їсти в Різдвяний піст, а від чого краще відмовитися.

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Різдвяний піст прийнято розподіляти на 3 етапи:

  • 28 листопада – 19 грудня;
  • 20 грудня – 1 січня;
  • 2 – 6 січня.

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Отже, розглянемо докладніше меню на всі періоди Різдвяного посту.

З 28 листопада по 19 грудня по понеділках, середах і п’ятницях слід вживати тільки ту їжу, яка не піддавалася термообробці, це так зване “сухоїдіння”. Допускаються фрукти, овочі, гриби, горіхи, хліб, мед і сухофрукти. По вівторках і четвергах дозволена гаряча їжа з додаванням рослинної олії. Сюди відносимо овочеві супи та каші. Те ж саме можна їсти по суботах та неділях, доповнивши раціон рибою і вином.

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Під час свята Введення в храм Пресвятої Богородиці допускається риба, гаряча їжа, рослинна олія та вино.

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З 20 грудня по 1 січня по понеділках, середах і п’ятницях знову “сухоїдіння”. У вівторок, четвер, а також у вихідні дні можна їсти гарячі страви і рослинне масло.

З 2 по 6 січня в понеділок, середу і п’ятницю – “сухоїдіння”, а у вівторок і четвер вживаємо гарячу їжу без масла. На вихідних можна додати до гарячої їжі рослинне масло.

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6 січня, на Святвечір, забороняється будь-що їсти до сходження першої зірки. Після – розпочніть трапезу із сочива (куті) – традиційної різдвяної страви з зерен пшениці або рису, підсолоджених медом, сухофруктами, родзинками, маком та горіхами.

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