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Який макіяж зробити на Новий рік 2018: варіанти в фото | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Макіяж на Новий рік 2018: варіанти вечірнього мейкапу

Макіяж на Новий рік 2018: варіанти вечірнього мейкапу

Телеканал СТБ

Макіяж – це невід’ємна частина святкового образу, особливо на Новий рік. Знаменитості знають, як яскраво та стильно зустріти прийдешній 2018. Для сміливих модниць, які хочуть сяяти у новорічну ніч, stb.ua підібрав найкращі варіанти зіркового вечірнього мейкапу.

Ultralight Beams launching Dec 1st 📸 @marcelocantuphoto

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

Тренди 2018 року нам пропонують робити акцент, як на очі, так і на губи. Почнемо з очей. Голлівудські зірки вже спробували такий напрямок у макіяжі як арт-мейкап.

Арт-макіяж – це різновид макіяжу, який виконується з використанням паєток, страз і бісеру. Головне у такому мейкапі- дотримуватися балансу, тобто, робити акцент на одній частині обличчя: очі або губи. Прикладом може бути Адель, макіяж якої відмінно підкреслює її великі очі, але при цьому непомітна помада не робить цей образ занадто провокуючим.

  Also I can’t with this hair and make up   A post shared by Adele (@adele) on

Яскравий макіяж, який продемонструвала Арінанна Гранде, з використанням одного кольору, теж входить до числа арт-мейкапів. Не варто зациклюватися лише на червоному, цей рік передбачає такі кольори як жовтий, коричневий, помаранчевий, хакі, шафран, золотий і гірчичний. 

Katinka ☁️♡ A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on

 

Блогер Маша Тимошенко пропонує зробити стрілки з використанням блискіток і відтінити образ нестандартною помадою.

А на канале новое видео о моем зимнем уходе за кожей☺️ Ссылка в био   A post shared by ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) on

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Акцент на очі

На свята ми хочемо, щоб наш погляд був відкритим. Для цього варто використовувати косметику для очей більш сміливих відтінків, ніж у звичайні дні. Для створення образу Кетті Перрі та Лілі Коллінз зробіть широкі стрілки на усу повіку, всередину якого віддтініть більш яскравим кольором. Для губ підійде нюдовая помада або блиск.

✨My soul and my mouth are filter free, everything else has been touched by a digital angel✨ A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on

Summer hues and icey blues with @LancomeOfficial…   A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) on

 Акцент на губи Про губки теж не варто забувати. Яскрава помада з легким макіяжем очей здатна зробити з вас королеву ночі, як Хайлі Стейнфілд.

Made up by Mark and Mel. #AMAs #Edgeof17 #STARVING A post shared by hailee steinfeld (@haileesteinfeld) on

Не думайте, що для створення макіяжу на Новий Рік вам будуть потрібні лише яскраві кольори. Нюдовій макіяж ніхто не відміняв. Актриси Лілі Коллінз, Кет Деннігс і український блогер Саша Чистова блищать і не здаються сірими мишками у таких образах.


Не бійтеся експериментувати та сяйте у новорічну ніч!