Любовний гороскоп на грудень 2017: чого чекати кожному зі знаків зодіаку

В останній місяць року на романтичні пригоди можуть розраховувати практично всі знаки зодіаку. Вся справа в тому, що з 1 грудня Венера розташується в Стрільці – це збільшить кількість знайомств і побачень. Зірки радять залишатися собою, і тоді створити міцні стосунки, що ґрунтуються на гармонії та взаєморозумінні, буде легко. Докладніше про те, що чекає на представників кожного зі знаків зодіаку, розповість наш любовний гороскоп на грудень 2017.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Овен:

Попри те що 2018 рік вже на порозі, зміни в особистому житті Овнів почнуться ще в грудні. Можливі нові знайомства, особливо в колі родичів або друзів. Продемонструйте впевненість у собі, і тоді потенційному обранцеві точно не встояти. Взаємини тих, хто давно в парі, засяють новими барвами, що зайвий раз дозволить переконатися в тому, як вам пощастило з другою половинкою. Також ця пора підходить для експериментів із зовнішністю: вони не тільки підуть на користь, а й привернуть увагу протилежної статі.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Тілець:

Стосунки обіцяють бути гармонійними, якщо вам вдасться впоратися із безпідставними ревнощами. Дозвольте коханій людині мати власні інтереси і захоплення, не забороняйте спілкуватися з друзями. Егоїзм з вашого боку може стати причиною серйозного конфлікту. В середині місяця у самотніх Тільців з’явиться шанувальник. Щоб знайомство переросло в роман, тримайтесь максимально природно: новий друг швидко розкусить нещирість і вигадані історії з життя.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Близнюки:

Тим, хто страждає від нерозділеного кохання, слід ще раз усе проаналізувати. Чи можливе майбутнє з людиною, яка є настільки важливою для вас зараз? Чи підставить вона своє плече у складну хвилину? А ось сімейним Близнюкам краще набратися терпіння. У грудні партнер може вередувати і ображатися без приводу. Навіть якщо ви розумієте, що рідна людина помиляється, відкладіть заперечення. Зараз не найкращий час для з’ясування стосунків.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Рак:

На початку місяця можуть виникнути проблеми у фінансовому плані. Якою б складною не була ситуація, не треба опускатися до банального підраховування того, хто, кому і скільки дав грошей. У самотніх Раків з’явиться шанс зав’язати стосунки. Це необов’язково буде нове знайомство: потрібна людина вже давно поряд, але кожен з вас наполегливо продовжує жити своїм життям. Не соромтеся проявляти почуття – вам віддячать взаємністю.

Читайте також: Любовний гороскоп на 2018 рік для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Лев:

Грудень обіцяє стати одним з найромантичніших місяців року як для тих, хто в парі, так і для самотніх сердець. Львів чекають приємні сюрпризи. У подружжі пануватимуть мир і злагода: здається, в цьому місяці навіть прибирання та передсвяткові клопоти лише в радість. Будь-які негаразди швидко вирішуватимуться, а невдача й зовсім обійде стороною. Можливо, варто очікувати гостей: друзів і рідних як магнітом тягне в будинок, сповнений любові та тепла.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Діва:

Причиною непорозумінь можуть стати проблеми, з якими доведеться стикнутися одному з партнерів. Вирішення непростих питань потребує багато часу, внаслідок чого сил на стосунки катастрофічно не вистачатиме. Не ображайтеся та не дорікайте коханій людині, адже їй зараз і так несолодко. Самотніх Дів чекає романтичне захоплення, яке спершу буде здаватися перспективним. Будьте уважнішими: чи справді це ваша доля? Не робіть того, про що згодом доведеться шкодувати.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Терези:

У грудні Терезам докучатимуть сумніви щодо правильності вибору другої половинки. Не виключено, що під час прискіпливого розгляду мінусів виявиться більше. Приймати рішення зопалу зірки не рекомендують. Можливо, кілька вагомих переваг компенсують десяток дрібних недоліків? Постарайтеся розважитися і присвятити час собі. Поспілкуйтесь із друзями, вирушайте в подорож, знайдіть нове хобі. Будь-які знайомства в цьому місяці навряд чи віщуватимуть щось серйозне.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Скорпіон:

Чи не найнесприятливіший період у стосунках. Будь-який жарт або необережно сказане слово можуть спровокувати велику сварку. Якщо ви цінуєте цю людину, тримайте себе в руках і не гарячкуйте через дрібниці. Ситуація обіцяє налагодитися до середини місяця. Відбудеться подія, яка освіжить почуття й додасть міцності стосункам зі стажем. Самотні Скорпіони спіймають себе на думці, що їм небайдужий старий знайомий. Однак з гучними зізнаннями краще почекати.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Стрілець:

Симпатія, яку ви відчуваєте вже не перший місяць, в грудні лише посилиться. Потенційний партнер відповість взаємністю, а зв’язок між вами міцнішатиме з кожним днем. Утім, в кінці року зірки приготували для Стрільців чимало спокус. Від нестачі уваги з боку протилежної статі страждати не доведеться, тому цілком можливо, що ви й самі не захочете розлучатися зі своїм статусом одинака. Сімейні представники знаку можуть очікувати на втручання родичів. Будьте готові, що рідні захочуть вплинути на ваші стосунки.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Козеріг:

Постарайтеся провести цей місяць разом із своєю половинкою. Якщо є можливість, вирушайте в подорож, нехай навіть нетривалу. Обов’язково сходіть на побачення і влаштуйте романтичну вечерю. Самотні Козероги будуть схильні до ностальгічного настрою. Перешкодою на шляху до нових стосунків стане ваше бажання повернутися в минуле. Замість того, щоб проявляти інтерес до нових знайомих, ви волієте літати в хмарах, згадуючи старі захоплення. Швидше за все, ви сумуєте не за певною людиною, а за періодом часу.

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Водолій:

Місяць підходить для позитивних змін у парі. Вас щось не влаштовує? Обговоріть з партнером: зірки допоможуть знайти компроміс. Імовірність того, що ваша ініціатива буде підтримана другою половинкою, дуже і дуже висока. Тим, хто в пошуку кохання, краще подумати двічі, перш ніж приймати пропозицію нового знайомого. Можливо, зараз вам здається, що перед вами споріднена душа, але чи справді це так?

Любовний гороскоп на грудень 2017 – Риби:

Представників цього знаку чекає нове захоплення. Можливо, ви навіть захочете покласти край старим стосункам, які тривалий час не приносять радості. Якщо ви відчуваєте, що збиті з пантелику, зверніться за порадою до рідних та друзів. У цьому місяці вам просто необхідно поглянути на тривожну ситуацію чужими очима. Зірки радять зробити вибір до кінця місяця: нічого тягнути купу невирішених проблем у новий рік.

Читайте також: Гороскоп на місяць: чого чекати в грудні 2017 кожному із знаків зодіаку