Графік магнітних бур на грудень 2017: як впоратися з поганим самопочуттям

Якщо часом ви без усіляких причин відчуваєте роздратованість, усе буквально падає з рук та ще й турбує головний біль – можливо, причина в магнітних бурях. Зміни космічної погоди суттєво впливають на самопочуття деяких людей. На щастя, метеорологи давно навчилися реєструвати сонячні спалахи і передбачати сплески нестабільності захисного поля нашої планети. Попереджений – а отже, озброєний. Докладний графік магнітних бур на грудень 2017 шукайте в матеріалі.

Уже на початку місяця на метеозалежних чекає досить сильна магнітна буря – з 4 по 7 грудня. У цей період можуть виникнути порушення сну і роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань. Будьте готові до того, що рівень працездатності впаде, а кількість адреналіну в крові підвищиться. Чутливі до геомагнітних коливань можуть відчувати стрес і депресивний настрій.

З 11 до 13 грудня прокотиться хвиля менш інтенсивних магнітних бур. Неприємні симптоми будуть виражені слабо: можливі млявість, підвищення стомлюваності та біль у суглобах. Намагайтеся не перевантажувати себе в ці дні й більше часу проводити на свіжому повітрі.

Останні магнітні коливання в цьому році варто очікувати наприкінці грудня. Помірні коливання поля завдадуть клопоту з 26 по 29 грудня. Варто врахувати, що ступінь впливу магнітних бур на самопочуття безпосередньо залежить від стану здоров’я. Чим сильніше виражені негативні фактори впливу, тим вища ймовірність, що ваш імунітет ослаблений.

Напередодні Нового року, 30 і 31 грудня, сонце обіцяє бути спокійним. Ви зможете закінчити всі справи та як слід підготуватися до зустрічі 2018-го.

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Як легше перенести магнітні бурі в грудні 2017?

Знизити ймовірність несприятливих наслідків геомагнітних коливань для вашого організму допоможе дотримання простих правил. У періоди високої сонячної активності рекомендовано:

відкласти або обмежити роботу, яка потребує підвищеної уваги і концентрації;

уникати стресів;

приділяти більше уваги відпочинку і прогулянкам на свіжому повітрі;

стежити за артеріальним тиском;

приймати заспокійливі засоби і пити розслаблюючі чаї;

дотримуватись вказівок лікаря, приймати необхідні ліки;

збалансувати раціон, щоб знизити рівень холестерину в крові.

Сподіваємося, наші поради допоможуть уникнути або максимально нейтралізувати інтенсивність проявів магнітних бур на вашому самопочутті. Будьте здорові!

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