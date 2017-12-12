Гороскоп на місяць: чого чекати в грудні 2017 кожному із знаків зодіаку

Наближається кінець року, а отже, саме час підбивати його підсумки і будувати плани на майбутнє. Однак не поспішайте прощатися з вогненним півнем – цей ексцентричний символ-покровитель 2017-го ще встигне вплинути на наше життя в останньому місяці року. Чого очікувати кожному зі знаків зодіаку, розповість гороскоп на грудень 2017. Дослухайтеся до пророкувань зірок!

Гороскоп на грудень 2017 – Овен

Останній місяць року повинен пройти для Овнів під девізом терпіння і стриманості: така тактика в грудні дозволить швидше досягти бажаного. Період обіцяє бути насиченим у кар’єрному плані. Зберігайте спокій, і тоді вам вдасться розгледіти перспективні можливості, гонитва за якими тривала весь цей час. У підприємців з’явиться можливість розширити свій бізнес. Наприкінці місяця варто задуматися про відновлення старих зав’язків: у новому році вони не будуть зайвими.

Гороскоп на грудень 2017 – Тілець

Грудень 2017 – час змін у житті Тільців. На початку місяця зірки радять не підлаштовуватися під обставини, а прагнути змінити їх у потрібну сторону. Якщо вам це вдасться, початок наступного року принесе довгоочікуваний і заслужений успіх. Будьте готові протистояти непроханим порадникам: у грудні ви маєте все для того, щоб прийняти правильне рішення без сторонньої допомоги. Також краще уникати спілкування з людьми, котрі постійно скаржаться. Так звані енергетичні вампіри не найкращим чином вплинуть на вашу продуктивність.

Гороскоп на грудень 2017 – Близнюки

Чесно запитайте себе про те, чи наближається запланована ціль. Одне з двох: або обрано невірний шлях, або ви прагнете до міражу. Наберіться сміливості зізнатися собі в тому, що багато часу і сил витрачено даремно. Ближче до кінця місяця Близнюки відчують помітний заряд бадьорості й натхнення. З’являться нові ідеї, пожинати плоди яких можна буде вже на початку 2018 року. Крім того, період сприятливий для тих, хто прагне змінити роботу. Починайте ходити на співбесіди.

Гороскоп на грудень 2017 – Рак

Приготуйтеся багато працювати. Ваші старання не будуть марними: розраховуйте якщо не на підвищення, то, як мінімум, на премію від керівництва. Зірки радять дотримуватися інструкцій, але уникати особистих ініціатив. Від експериментів краще утриматися. Проте лякатися відповідальності не треба: у вас достатньо сміливості й рішучості, щоб підвищити свою значимість в очах колег. Заняття спортом краще відкласти до кращих часів, адже в грудні вся енергія буде спрямована на роботу.

Гороскоп на грудень 2017 – Лев

Рік закінчиться успішно, якщо діяти ви почнете вже зараз. Через велику кількість накопичених проблем і завдань може виникнути відчуття хаосу і плутанини. Не соромтеся звернутися по допомогу до рідних або друзів. У середині місяця з’явиться тяга до марнотратства, якій варто перешкодити. Обмежуйте себе, і тоді січень не почнеться з фінансового клопоту.

Гороскоп на грудень 2017 – Діва

Усі ваші сили в грудні підуть на сім’ю. Можлива непроста ситуація у стосунках з близькою людиною. Постарайтеся відкинути логіку і проявити милосердя. Обсяг завдань на роботі завеликий? Не мовчіть, адже саме в грудні керівництву захочеться повісити на вас найскладніші проекти. Не рекомендовано жертвувати сім’єю заради кар’єрних подвигів. Щоб уникнути неприємностей, будьте уважні в оформленні документів і веденні ділових переговорів.

Гороскоп на грудень 2017 – Терези

У грудні вам може видатися, що буквально усі й усе намагаються вивести вас з рівноваги. Зберігайте спокій, і тоді вдасться обійтися без втрат. Найголовніше зараз – режим і гармонія. Намагайтесь проводити цей час якомога розслабленіше. Притримайте амбіції, відмовтеся від справ, які вимагають сильних фізичних та емоційних витрат. Якщо ви прагнете скорегувати вагу, розпочніть нову дієту в середині місяця. Тим, хто відчуває погіршення здоров’я, краще не зволікати і в цей же період звернутися до лікаря.

Гороскоп на грудень 2017 – Скорпіон

Уже на початку місяця з’явиться шанс істотно поліпшити своє матеріальне становище. Прислуховуйтесь до підказок долі й не ігноруйте нові ідеї. За гороскопом на грудень 2017, Скорпіонам дуже важливо уникати конфліктів. Охолоньте і не рубайте з плеча: зовсім скоро розбіжності вирішаться, причому в неформальній обстановці. Висловлюйте свою думку обережно. Необдумана фраза, навіть вимовлена ​​в жартівливій формі, може мати неприємні наслідки.

Гороскоп на грудень 2017 – Стрілець

Налаштовуйтесь на бойовий лад: у грудні слід навести порядок відразу в кількох сферах життя. І робота, і сім’я потребують уваги. На щастя, зірки на вашому боці, тому задумане почне реалізовуватися, щойно ви докладете хоч трохи зусиль. Зберігайте тактовність і послідовність у спілкуванні з начальством. Якщо ви зараз когось образите, в недалекому майбутньому це згадається не раз. Не втрачайте шанс завести корисні зв’язки.

Гороскоп на грудень 2017 – Козеріг

Зірки обіцяють непростий, але продуктивний період. До кінця року вам вдасться завершити всі важливі проекти, а взаємини з коханою людиною остаточно налагодяться. Акуратно робіть покупки: ризик бути обдуреним у цьому місяці особливо високий. Крім того, краще не жартувати зі здоров’ям. Щоб не довелося знову стикнутися зі старими проблемами або заробити нові, перегляньте свій раціон. Якщо раніше лікар прописував вам будь-яку дієту, саме час про неї згадати.

Гороскоп на грудень 2017 – Водолій

У грудні ви – головний помічник для себе самого. Сконцентруйтеся, і тоді відповіді на питання, які не давали спокою, знайдуть вас самі. На роботі варто проявити трохи нахабства. Не дозволяйте іншим збирати плоди ваших старань. Якщо успіх проекту – ваша заслуга, розкажіть про це начальству. Фінансова ситуація стабілізується. Навіть необдумані покупки не завдадуть серйозного збитку бюджету. Можливо, у вашому оточенні з’явиться людина, спілкування з якою сповнить вас енергією і мотивує.

Гороскоп на грудень 2017 – Риби

Обережно приймайте пропозиції, що надходять. Вам можуть обіцяти золоті гори, однак і заплатити за це доведеться немало. Перш ніж погоджуватися, поцікавтеся, що саме від вас вимагають і скільки часу потрібно. Вплутуватися в сумнівні авантюри не варто: ризикуєте опинитися біля розбитого корита. Зважуйте всі «за» і «проти», а також не забувайте користуватися щоденником. Планування допоможе більш чітко сформувати цілі й позбавить від необхідності покладатися лише на свою пам’ять.