Джамала: біографія судді Нацвідбору на Євробачення-2018

У лютому майбутнього року Джамала знову стане частиною Нацвідбору і вдруге займе місце за суддівським столом. Після перемоги на конкурсі Євробачення-2016 про Джамалу писали не тільки українські, а й світові ЗМІ. Дізнатися ще більше про співачку ви можете прочитавши повну біографію Джамали на stb.ua.

Біографія Джамали

Повне ім’я: Сусана Алімівна Джамаладінова

Псевдонім: Джамала (Jamala)

Дата народження: 27 серпня 1983 року

Місце народження: Ош, Киргизька РСР

Діяльність: співачка, актриса

Сімейний стан: одружена

Найкращі роботи: пісні «You’re Made of Love», «It’s Me, Jamala», «Иные», «Заплуталась», «Шлях додому», «1944».

Докладна інформація

Дитинство і юність. Сусана Джамаладінова народилася 27 серпня 1983 року в родині музикантів. Батько – хоровий диригент, мати – піаністка. Дитинство Джамали минуло в селі Малоріченське під Алуштою.

Свій перший професійний запис Джамала зробила в дев’ять років, виконавши в студії дванадцять дитячих і кримсько-татарських народних пісень. Закінчивши музичну школу по класу фортепіано в рідній Алушті, вона вступила в Сімферопольське музичне училище ім. П. І. Чайковського, а потім – в Національну музичну академію ім. П. І. Чайковського (Київ) по класу оперного вокалу, яку закінчила з відзнакою. На великій сцені Джамала вперше виступила в п’ятнадцять. Протягом наступних кількох років взяла участь у десятках вокальних конкурсів України, Росії та Європи й отримала кілька престижних премій, зокрема на міжнародному конкурсі 1 Concorso Europeo Amici della musica в Італії.

Кар’єра. Поворотним моментом в кар’єрі Джамали став виступ на Міжнародному конкурсі молодих виконавців «Нова хвиля-2009», на якому молода співачка отримала гран-прі. Після перемоги в Юрмалі Джамала перейшла в категорію топ-виконавців, виступаючи на найрізноманітніших майданчиках від Астани до Амстердама. Журнал Cosmopolitan назвав її «Відкриттям року», вона отримала ELLE Style Award в номінації «Співачка року» та премію «Людина року 2009» в номінації «Кумир українців». Низка нагород продовжилася і в наступні роки: Best Fashion Award 2012 у номінації «Натхнення», ELLE Style Award 2012 у номінації «Співачка року» та ін.

Під час підготовки до Євро-2012 УЄФА запропонувала Джамалі написати спеціальну композицію для Чемпіонату. Так народилася пісня «Goal», яка була представлена ​​під час фінального жеребкування. Виступ Джамали побачили глядачі в 150 країнах світу, а «Джамала» і «Goal» стали трендами Twitter. Крім участі в Євро-2012, Джамала неодноразово представляла Україну на міжнародній арені, виступаючи на найрізноманітніших заходах – від Венеціанського бієнале до церемонії, присвяченої пам’яті жертв нацистського вторгнення в СРСР (Берлін, 2011). 2012 – 2013 роки були позначені активною фестивальною діяльністю: Джамала тричі виступила на найбільшому в СНД джазовому фестивалі «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурзі та Москві, а також стала хедлайнером фестивалю Альфа-джаз 2013 (Львів, Україна) та Міжнародного фестивалю опери, оперети і мюзиклу O-Fest 2013 і 2014 (Київ, Україна).

На сьогоднішній день в арсеналі співачки три альбоми та один EP авторської музики: For Every Heart (2011), All or Nothing (2013), Thank You (2014), Подих (2015).

«Подих» став «Найкращим альбомом» за версією музичної премії YUNA-2016. Крім цього, Джамала отримала ще 3 нагороди: «Найкращий соло-артист», «Найкраща пісня» і «Найкращий дует» (за спільну пісню з Андрієм Хливнюком і Pianoбой «Злива»). У 2017 році спільна пісня Джамали та етно-хаос-гурту «ДахаБраха» «Заманили» була удостоєна премії YUNA-2017 в номінації «Найкращий дует».

Перемога на Євробаченні. У травні 2016 Джамала з піснею «1944», присвяченій депортації кримських татар, стала переможцем міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2016, отримавши 534 бали від глядачів і журі.

Під час перебування на конкурсі в Стокгольмі Джамала також була удостоєна премії Eurostory Award 2016 за найкращий рядок у конкурсній пісні Євробачення і Marcel Bezencon Award за найкращий виступ на думку коментаторів конкурсу.

Після перемоги на Євробаченні Джамала була удостоєна звань «Народний артист України» і «Почесний громадянин міста Києва».

Влітку 2016-го в Європі та США відбувся перший міжнародний реліз співачки – альбом «1944». Платівка вийшла на найбільшому в світі рекорд-лейблі Universal Music Group.

У тому ж році Джамала зіграла ряд знакових концертів в Єгипті, Туреччині, Литві, Польщі, Німеччині, Швеції та Великобританії, а також стала хедлайнером міжнародних фестивалів European Stadium of Culture (Жешув, Польща), «Джаз на Дніпрі» (м. Дніпро), Atlas Weekend (м. Київ) та Alfa Jazz Fest (м. Львів). Серед виступів в Україні окремо варто відзначити два концерти в київському НПМ «Україна», які пройшли з аншлагом, причому квитки на додатковий концерт були розпродані всього за 4 дні.

12 травня 2017 у київському Палаці спорту відбувся сольний концерт Джамали. Виступ в Палаці спорту став наймасштабнішим і найвидовищнішим з усіх, які були на цей момент у кар’єрі співачки.

У жовтні 2017 Джамала стала Послом доброї волі з протидії торгівлі людьми. Вона підтримала багаторічну роботу Міжнародної організації з міграції (МОМ) – Агентства ООН з питань міграції, боротьби з сучасним рабством і його запобігання, знявшись у соціальній рекламі. Ролик з’явився в ефірі українських телеканалів 18 жовтня, в Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Крім ротації відео на телебаченні, стартувала загальнонаціональна інформаційна кампанія зовнішньої реклами «Небезпеку видно не відразу».

Особисте життя. Навесні 2017 співачка вийшла заміж. На цей момент Джамала чекає першу дитину.