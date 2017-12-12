Щорічно 12 грудня відзначається День сухопутних військ України. Історія свята бере початок з 1996 року, коли були сформовані ці війська. Сухопутні війська становлять майже половину всіх Збройних сил України, до їх складу входять армійська авіація, механізовані і танкові війська, аеромобільні війська, ракетні війська, артилерія та війська протиповітряної оборони. У нашому матеріалі ви знайдете привітання з Днем сухопутних військ в Україні у віршах та у прозі.

Привітання з Днем сухопутних військ у віршах:

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Зі святом тебе, воїне милий!

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний струмок.

Зі святом – День сухопутних військ України!

Ти свято це, воїне, гідно зустрічай!

Зустрічай його гордо, сміливо і славно,

Зустрічай за звичаєм дідів-козаків.

Хай служба іде і звитяжно, і вправно,

І Бог береже хай вовіки віків!

Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді, наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем сухопутних військ України

Тебе щиро вітаю я!

З Днем сухопутних військ України

Тебе сьогодні ми вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і ніжної ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це дістанеться тобі!



Привітання з Днем сухопутних військ у прозі:

Бійці сухопутних військ – наш захист і опора. Ваш обов’язок священний – ви в будь-який час невтомно охороняєте спокій нашої України. Сьогодні, в це чудове свято, прийміть наші вітання і душевні побажання здоров’я, успіхів і благополуччя!

Прийміть наші вітання з Днем сухопутних військ! Ми бажаємо вам насамперед здоров’я і добробуту, а до цього нехай додадуться щастя, успіх і загальна повага. Нехай всі мрії здійснюються, а неприємності зникнуть. Вітаємо!

Вітаємо з Днем сухопутних військ України! У ваше свято за вірність і честь, які ви віддаєте своїй країні, вам хочеться побажати такого щастя, яке тільки доступне людині! Будьте найкращими воїнами!

У будь-якому конфлікті всі основні сили і головні надії закріплені за вами – сухопутними військовими! І сьогодні, в День сухопутних військ України, прийміть наші вітання! Нехай удача супроводжує вас на службі та в мирному житті! Довгих вам років!

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