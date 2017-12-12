Щорічно 12 грудня відзначається День сухопутних військ України. Історія свята бере початок з 1996 року, коли були сформовані ці війська. Сухопутні війська становлять майже половину всіх Збройних сил України, до їх складу входять армійська авіація, механізовані і танкові війська, аеромобільні війська, ракетні війська, артилерія та війська протиповітряної оборони. У нашому матеріалі ви знайдете привітання з Днем сухопутних військ в Україні у віршах та у прозі.
Привітання з Днем сухопутних військ у віршах:
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Зі святом тебе, воїне милий!
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний струмок.
Зі святом – День сухопутних військ України!
Ти свято це, воїне, гідно зустрічай!
Зустрічай його гордо, сміливо і славно,
Зустрічай за звичаєм дідів-козаків.
Хай служба іде і звитяжно, і вправно,
І Бог береже хай вовіки віків!
Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді, наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить український тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
З Днем сухопутних військ України
Тебе щиро вітаю я!
З Днем сухопутних військ України
Тебе сьогодні ми вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і ніжної ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це дістанеться тобі!
Привітання з Днем сухопутних військ у прозі:
- Бійці сухопутних військ – наш захист і опора. Ваш обов’язок священний – ви в будь-який час невтомно охороняєте спокій нашої України. Сьогодні, в це чудове свято, прийміть наші вітання і душевні побажання здоров’я, успіхів і благополуччя!
- Прийміть наші вітання з Днем сухопутних військ! Ми бажаємо вам насамперед здоров’я і добробуту, а до цього нехай додадуться щастя, успіх і загальна повага. Нехай всі мрії здійснюються, а неприємності зникнуть. Вітаємо!
- Вітаємо з Днем сухопутних військ України! У ваше свято за вірність і честь, які ви віддаєте своїй країні, вам хочеться побажати такого щастя, яке тільки доступне людині! Будьте найкращими воїнами!
- У будь-якому конфлікті всі основні сили і головні надії закріплені за вами – сухопутними військовими! І сьогодні, в День сухопутних військ України, прийміть наші вітання! Нехай удача супроводжує вас на службі та в мирному житті! Довгих вам років!