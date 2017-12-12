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Що подарувати дитині на Новий рік: добірка кращих книг | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Що подарувати дитині на Новий рік: добірка найкращих книг

Що подарувати дитині на Новий рік: добірка найкращих книг

Телеканал СТБ

Новий рік 2018 вже не за горами, а ви ще не знаєте, що подарувати дитині? Під ялинку можна покласти не лише цукерки та іграшки, а й книги. Редакція сайту СТБ зробила добірку цікавих і пізнавальних видань, які точно оцінить ваш малюк.

«Снігова королева», Ганс Крістіан Андерсен

Ця чудова казка видатного данського письменника Ганса Крістіана Андерсена розповідає про справжню дружбу, відданість і щиру любов, про перемогу людської доброти над черствістю та холодною байдужістю.

Головна героїня цього твору — не Снігова Королева, а маленька дівчинка Герда, яка своєю добротою та самовідданістю перемагає повелительку снігового царства і звільняє від лихих чарів свого названого брата Кая. Ця казка оповідає про те, що людина може здолати будь-які перешкоди, якщо в її серці живе любов.snow_1

«Антарктична експедиція Шеклтона. Надзвичайна крижана пригода», Вільям Грілл

Це унікальна книжка британського художника Вільяма Грілла про героїчну подорож Ернеста Шеклтона і його команди до Антарктиди. 2014 року видання було названо «Найкращою ілюстрованою книжкою року» за версією The New York Times. Також книжка отримала премію Британської асоціації ілюстраторів у номінації «Дитяча література: нові імена» й увійшла до переліку найкращих книжок 2015 року Комітету дитячої книги США. Книжка вийшла друком у 13 країнах світу.

Ернест Шеклтон мріяв перетнути замерзле серце Антарктиди, місце лютих морів, незвіданих гір і пронизливих холодів. Але коли його корабель «Ендьюранс» опинився в смертельній льодовій пастці, мрії Шеклтона були зруйновані. Вони сіли на мілину в посеред холодного білого світу за тисячі миль від дому, й тоді чоловіки з експедиції вирушили у відчайдушний похід по льоду в пошуках порятунку.

«Антарктична експедиція Шеклтона» – справжня історія про те, як Шеклтон і його команда зуміли пережити цю епічну пригоду, і є свідченням їхньої великої мужності та витривалості.

Книжка є унікальним візуальним переказом епохальної експедиції.шеклтон (1)

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«Тварини. Вчимо кольори та цифри»

Унікальна  книжка, яка познайомить  маля з основними кольорами. Яскраві картинки зможуть утримати увагу маленького читача й сприятимуть розвитку його уяви. Малюк познайомиться з різними тваринами, а також навчиться рахувати до десяти. На кожному розвороті містяться завдання: знайти й показати певну кількість тварин.

Крім того, якщо малюк уже трохи підріс і навчився читати, книжка теж стане в нагоді. Адже в ній він прочитає понад п’ятсот слів!

Колір викликає в малюка різноманітні емоції, активізує понятійний апарат і сприяє розвитку творчих здібностей. Він допомагає краще зосередитися на грі й предметах навколишньої дійсності, а отже – полегшує процес пізнання.тварини. вчимо кольори та цифри

«Лінія часу», Петер Гюс

Візуалізована історія світу від Великого вибуху до теперішнього часу: динозаври, вікінги, єгиптяни, римляни, лицарі, науковці… Хронологія людства для великих і маленьких у приголомшливих ілюстраціях Петера Гюса.

Добірка найцікавіших фактів про великих воїнів і художників, грецьких філософів і давньокитайські династії, про Дикий Захід і світові війни… і ще багато чого.

«Лінія часу» перекладена 20-ма мовами та здобула чимало поважних міжнародних нагород як книга року і найкраща дитяча книжка.

Завдяки великому формату, якісному друку, прекрасній візуалізації історичних фактів ця книжка може слугувати хорошим доповненням у вивченні історії — не лише в школі, а й на дозвіллі.

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