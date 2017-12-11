На зміну природній і вподобаній багатьома гамі nude у зимовий макіяж 2017–2018 повертаються кольори. Більш того, в новому сезоні візажисти пропонують використовувати не лише традиційні для холодної пори року приглушені та темні відтінки, але й експериментувати з яскравою палітрою. Насичений металік, кокетливий рожевий і соковитий ягідний – головні тренди зими. Докладніше – у матеріалі.

Металік

Якщо металічна текстура в макіяжі асоціюється у вас виключно зі сріблястою димкою на повіках, у 2018-му пора про це забути. У новому році не бійтеся робити ставку на контрастні відтінки – золотий, чорний, червоний. До речі, дуже модно виглядає поєднання відразу всіх перелічених кольорів.

Веселка

Наносити на очі всі сім кольорів веселки необов’язково, а ось мікс двох, не схожих один на одного, – дуже навіть доречний. Спробуйте несподівані рішення: помаранчевий з блакитним, жовтий з фіолетовим або синій із зеленим. Правда, варто бути обережнішою з іншими акцентами на обличчі. Як мінімум, краще відмовитися від яскравої помади.

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Рожевий

У модному зимовому макіяжі рожевий колір вітається у всіх його проявах. Актуальні не лише будь-які відтінки, а й будь-які продукти – від рум’ян до тіней.

Ягідний

Трендова палітра стосується і помад. На піку популярності – вся гама фіолетового, бордового і темно-сливового. У поєднанні з апетитними ягідними губами особливо красиво виглядає темний лайнер на очах. Окрім того, можна залишити обличчя чистим, використавши тільки тон.

Смарагдовий

Шимерні тіні кольору смарагду особливо ефектні для карооких. Наносити можна як на всю повіку, так і обмежитися елегантними стрілками.

Індиго

Візажисти радять орієнтуватися на м’які відтінки темно-синіх квітів: гортензії, волошок, лаванди. Тут також краще віддати перевагу тіням з легким блиском або текстурою металік.

Тепер ви знаєте, як виглядати неперевершено цієї зими!

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