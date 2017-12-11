«Вікна-новини» покажуть спецпроект «Загублені» про «мертві» міста України

11 грудня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект «Загублені» кореспондента Оксани Віленти. Цикл сюжетів присвячений пам’ятникам безгосподарності. Великим, колись перспективним та процвітаючим, підприємствам та їхнім містам-супутникам. Населеним пунктам, життя в яких зупинилося разом із зупинкою містоутворюючих підприємств чи згортанням будівництва. Зруйнованим та розібраним на металобрухт заводам, покинутим та розваленим будинкам. Незважаючи на відсутність умов для нормального життя, у забутих і загублених населених пунктах продовжують жити люди. Здебільшого це пенсіонери. Глядачі отримають відповідь на головне запитання – чи можна та потрібно реанімувати такі міста.

«Цикл «Загублені» – це історії мешканців «мертвих» міст, тих, які так полюбляють сталкери і які об’їжджають десятою дорогою чиновники усіх рівнів. І не лише тому, що дороги тут погані або їх зовсім немає. У цих населених пунктах – величезна кількість проблемних питань, їхні мешканці багато років просять про допомогу, але їхній біль і відчай ніхто не чує. Вони – забуті, нікому не потрібні. Ці люди відчувають себе відрізаними від усього світу, кинутими і безпорадними. І добре пам’ятають ті часи, коли в їхніх напівзруйнованих будинках на порожніх сьогодні вулицях вирувало життя: будувалися нові житлові квартали, палаци культури, поліклініки, магазини», – розповідає Оксана Вілента.

Зовні ці міста схожі на зону відчуження навколо Чорнобиля, але ніяких катастроф там не відбувалося. Це пам’ятники безгосподарності. Більшість «мертвих» підприємств, які там знаходяться, займають величезні площі, на яких можна було б побудувати або відновити виробництво – тим самим дати надію місцевим жителям. У цьому можуть допомогти іноземні інвестори, але через корупцію і нестабільність у країні, вони не поспішають вкладати гроші у реконструкцію або будівництво нових містоутворюючих об’єктів.

У циклі сюжетів – завод «Хімпром» (Первомайськ), Чигиринська АЕС (неподалік від селища Орбіта), Цукровий завод (Кіровоградщина), Комбінат окислених руд (Долинська), Завод імені Кірова (місто Токмак).

«Соціальні об’єкти – найболючіша проблема «мертвих» міст, адже їхні мешканці, як от, наприклад, у Токмаку Запорізької області, скаржаться: завод закрили, школу і районну лікарню загрожують закрити. Такими темпами у місті залишиться тільки цвинтар. Виходить замкнуте коло: через відсутність роботи молоді родини масово виїжджають за кордон на заробітки, податки в Україні не сплачують, міста і села помирають. Розумієш, що Україна – це втрачений рай невикористаних можливостей. У нас є безкраї степи і чорноземи, чудовий клімат і дивовижна природа, а головне – величезні, нічим не зайняті площі, по кілька тисяч гектарів, ті, на яких раніше були гіганти промисловості, а зараз – будівельне сміття і… більше нічого. Ми хочемо, аби цей цикл подивилися як звичайні люди у селах, так і чиновники у високих кабінетах, ті, яких багато років мріють побачити на своїх напівпорожніх вулицях мешканці «мертвих» міст» , – додала Оксана Вілента.

Дивіться спецпроект «Загублені» з 11 по 15 грудня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.