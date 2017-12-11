Нещодавно ми розповідали про те, як провести День благодійності в Україні та чим можна допомогти іншим у це особливе свято. Якщо наші ідеї надихнули вас дарувати людям щастя і творити добро, буде корисно дізнатися про ще один спосіб змусити когось посміхнутися та просто стати частиною чогось дуже важливого. Можливість рятувати або, принаймні, поліпшувати життя надає Українська Біржа Благодійності. Що таке УББ і в чому її переваги? Читайте далі.

Розробка незалежної загальнонаціональної онлайн-платформи для пожертвувань зайняла практично п’ять років. Вперше про неї заговорили ще у 2007, проте тоді соціальну інфраструктуру порахували занадто інноваційною для українського суспільства, а тому із запуском проекту було вирішено зачекати. Однак підготовка сервісу почалася вже в 2009, а в 2012 небайдужі українці отримали можливість допомагати іншим, не відходячи від комп’ютера.

Як працює УББ?

Звернутись за допомогою або, навпаки, забезпечити матеріальною підтримкою того, хто її потребує, на Українській Біржі Благодійності здатний будь-хто. На сайті зібрані сотні Проектів, сортувати які можна за різними критеріями – залежно від категорії (здоров’я, освіта, культура, спорт та ін.), регіону, релевантності. Ви самі вирішуєте, у вирішенні чиєї долі хочете прийняти участь завдяки своїм пожертвуванням.

Перевага проекту не лише в тому, що це просто і зручно, але також – безпечно. За кожну витрачену гривню Благодійник отримає повний звіт. Крім того, вам у будь-який момент доступна вся документація і дані про те, скільки вже зібрано грошей, хто їх перерахував, і якої суми не вистачає для досягнення мети. Усі звіти за бажанням можна подивитися не тільки онлайн, але і безпосередньо на самій біржі.

Як стати благодійником або запропонувати свій Проект?

Просто і швидко. Кожен Проект на УББ – чиїсь надія, проблема і біль. Від вас вимагається лише вибрати одну або кілька історій, які ви хочете підтримати, ввести суму і натиснути на кнопку «Заплатити». Що важливо, сама УББ не отримує відсотків із благодійних внесків. Абсолютно всі гроші направляються тому, кому вони справді потрібні.

Щоб попросити про допомогу і розмістити свій Проект на Українській Біржі Благодійності, необхідно звернутися до одного з фондів-партнерів сервісу. Наразі УББ співпрацює з понад 120 неприбутковими громадськими організаціями, які називаються Операторами Допомоги. Кожен працює підзвітно, прозоро і публічно, тому УББ готова поручитися за всі фонди, перераховані на онлайн-платформі ubb.org.ua .

Допомагати легко!

За час існування Української Біржі Благодійності реалізовано більше 2300 Проектів і зібрано понад 140 млн. грн. Це тисячі врятованих життів, посмішок дітей і батьків, а ще – нескінченна віра не просто в дива, але і в наш народ. Платформа дозволяє на власні очі побачити, як крок за кроком, гривня за гривнею змінюються долі українців. Кожна, навіть, здавалося б, незначна на перший погляд сума є важливою і потрібною в боротьбі за чиєсь життя і благополуччя.

Якщо ви так і не встигли принести комусь радість у цьогорічний День Благодійності в Україні, не турбуйтеся. Адже проявити свою чуйність і небайдужість ніколи не пізно. Сотні людей як і раніше чекають на вашу допомогу!

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