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Телеканал СТБ / Розслідування у кулінарному експресі: хто обікрав Троцького на «МастерШеф»-7

Розслідування у кулінарному експресі: хто обікрав Троцького на «МастерШеф»-7

Телеканал СТБ

У вівторок, 12.12.2017, глядачі побачать 31 випуск «МастерШеф»-7. 16-й тиждень кулінарної битви стане особливим, адже до заповітної мрії учасникам залишається подолати лише кілька етапів. Хто піде на відчайдушний крок, щоб вибороти білий кітель? І які випробування підготували для сімки найкращих? Читайте в матеріалі!

вова троцкий

Ура! Лише кілька кроків відділяють кулінарів-аматорів до заповітних білих кітелів. Але хто піде за крок до втілення мрії?

Вже завтра сім учасників зійдуться у відчайдушній битві, щоб роздобути бажаний приз. Хтось із них піде навіть… на крадіжку. Коли приготування шоколадних сфер виявиться мало не найскладнішим завданням, один із семи вирішить, що найкращий спосіб вкрасти сфери Володимира Троцького. Але чим обернеться таке рішення? І хто врешті виведе Ектора з себе?

миша мастершеф

Також учасникам доведеться вгадати вишукану страву наосліп, а заодно перекричати своїх конкурентів. Чи зможе Ліза в повній темряві відкрити дар ясновидіння?

лиза мастершеф

Хто не впорається з випробуваннями 16-го тижня, а хто отримає кітель мрії? Дивіться у вівторок, 12 грудня, о 20:00 в 31 випуску «МастерШеф»-7 на СТБ.

Відеоанонс 31 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз!

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