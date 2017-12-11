Розслідування у кулінарному експресі: хто обікрав Троцького на «МастерШеф»-7

У вівторок, 12.12.2017, глядачі побачать 31 випуск «МастерШеф»-7. 16-й тиждень кулінарної битви стане особливим, адже до заповітної мрії учасникам залишається подолати лише кілька етапів. Хто піде на відчайдушний крок, щоб вибороти білий кітель? І які випробування підготували для сімки найкращих? Читайте в матеріалі!

Ура! Лише кілька кроків відділяють кулінарів-аматорів до заповітних білих кітелів. Але хто піде за крок до втілення мрії?

Вже завтра сім учасників зійдуться у відчайдушній битві, щоб роздобути бажаний приз. Хтось із них піде навіть… на крадіжку. Коли приготування шоколадних сфер виявиться мало не найскладнішим завданням, один із семи вирішить, що найкращий спосіб – вкрасти сфери Володимира Троцького. Але чим обернеться таке рішення? І хто врешті виведе Ектора з себе?

Також учасникам доведеться вгадати вишукану страву наосліп, а заодно перекричати своїх конкурентів. Чи зможе Ліза в повній темряві відкрити дар ясновидіння?

Хто не впорається з випробуваннями 16-го тижня, а хто отримає кітель мрії? Дивіться у вівторок, 12 грудня, о 20:00 в 31 випуску «МастерШеф»-7 на СТБ.

Відеоанонс 31 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз!

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