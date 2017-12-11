Догляд за жирною шкірою обличчя потребує спеціальних косметичних процедур. Але щоб не нашкодити собі та досягти хороших результатів, варто докладніше дізнатися про засоби для цього типу шкіри та їх правильне застосування. Чим варто користуватися та як правильно доглядати за жирною шкірою, читайте в матеріалі.

Жирна шкіра обличчя має як свої плюси, так і свої мінуси. Зокрема, володарки цього типу менше схильні до появи зморщок, аніж представниці сухої шкіри. Вони не потребують постійного живлення. Проте ця шкіра все ж має і проблеми: розширені пори та жирний блиск, який псує зовнішній вигляд. Як показує досвід, одного правильно підібраного крему недостатньо. Тож варто доглядати за шкірою поетапно.

Першочергові засоби

Кожна четверта жінка має жирну шкіру. Це говорить про те, що у представниць цього типу сальні залози працюють інтенсивніше, ніж в інших. Якщо ви робитимете щоденні маски від блиску, ви лише нашкодите собі, провокуючи активнішу роботу сальних залоз. Почніть з очищення.

Надавайте перевагу м’яким засобам. Добре на стан такої шкіри впливають засоби, які мають у своєму складі sodium laureth sulfate чи сocosulfate. Вони діють неагресивно та ніжно, контролюючи себум, що виділяє жир.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЩОДЕННИЙ ДОДГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ.

Очищення жирної шкіри

Не обирайте скраби з абрикосовими та малиновими кісточками. Вони дряпають шкіру. Тож окрім травм, ви не отримаєте більше нічого. Найоптимальнішим виходом будуть засоби з саліциловою кислотою. Вони зменшують пори та контролюють виділення себуму. Ними можна користуватися щоденно.

Уникайте також спиртових тоніків. Вони здатні пересушити вашу шкіру, а то й залишити опіки. У складі тоніків також має бути саліцилова кислота, але не спиртова. Такий засіб поліпшить стан вашої шкіри, наблизивши її до матовості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ В 5 КРОКІВ.

Зволоження

Наступний етап догляду – зволоження. Помилкою буде вважати, що жирна шкіра не потребує цього. Такий тип шкіри виділяє жир, а не воду. Якщо забрати зволожувальні засоби зі своєї косметички, то можна лише висушити шкіру. Тож обирайте креми з легкою зволожувальною текстурою, до складу яких входить гіалуронова кислота, гліцерин та алое вера.

Захист

Третім важливим кроком в догляді за жирною шкірою буде сонцезахисний крем. Ним потрібно користуватися не лише влітку, коли сонце гріє найактивніше, а й узимку. Цей крем захищає від негативного ультрафіолетового впливу та дозволяє уникнути раннього фотостаріння.