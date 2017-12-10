Ура! Вже завтра, 11 грудня, в ефірі телеканалу СТБ улюблене сімейне шоу «Хата на тата»-6! Герою випуску 13 Миколі Петрущак 28 років і він – безробітний. Поки мама працює закордоном, герой прохолоджується під пісні Олега Винника і прогулює всю зарплату дружини. По дому тато абсолютно нічого не робить. Таку безвідповідальну поведінку Микола виправдовує просто – він не вміє займатися хатніми справами. За що б не взявся тато – він все ламає або ж травмується сам.

Однак за тиждень герою доведеться подорослішати і стати справжнім главою сімейства. Щоб виконати завдання на проект Микола звернутися до свого безтурботному одному-лузеру і навіть до 7-річній доньці, яка в підсумку виявиться голосом розуму в родині Петрущак. Чи зможе батько влаштувати дочку в музичну школу і керувати хором замість мами, коли дізнається, що там не співають пісні Винника?

Чи впорається тато-ледар з усіма випробуваннями – дивіться вже завтра, 11 грудня, у випуску 13 «Хата на тата» -6 о 20:00 на СТБ!