«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів у п’ятнадцятому випуску

Уже завтра в ефір телеканалу СТБ вийде 15 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10. Героїнею програми стала 43-річна Людмила з Київської області. Рік тому рішенням соціальної служби жінку розлучили з трьома її дітьми. Зараз вони перебувають під опікою бабусі, яка чекає сина із в’язниці. Чоловік відбуває покарання за жорстоке зґвалтування дворічної дитини.

Працівники соцслужби дійшли висновку, що у будинку Людмили життя і здоров’я дітей знаходяться під загрозою. Проте жінка впевнена, що у домі їхньої бабусі, Марії Анатоліївни, братику і двом сестричкам загрожує ще більша небезпека – зустріч із педофілом. Олег, син Марії, засуджений до 13-ти років позбавлення волі за зґвалтування дворічної сусідської дівчинки.

Незважаючи на те, що Людмила категорично проти того, щоб її діти перебували в одному будинку зі злочинцем, сама вона зараз проживає з Віктором, який раніше відбував термін за розбещення неповнолітньої.

Чи було у соціальної служби достатньо повноважень, щоб забрати сина і доньок у Людмили? Хто повинен їх виховувати? Чи чекають діти на зустріч із матір’ю? І які шокуючі подробиці розкриє детектор брехні?

Дивіться вже завтра о 21:15 в 15 випуску «Один за всіх»-10

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