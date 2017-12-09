Кращі різдвяні фільми для сімейного перегляду

Цього року Католицьке Різдво 25 грудня оголошено вихідним, а значить українцям пощастить провести на один день більше в колі сім’ї та в доброму настрої. А 7 січня нас чекає ще одне Різдво з кутею та колядками-щедрівками. Щоб наші читачі максимально занурилися у святкову атмосферу, ми підготували список різдвяних фільмів! У ньому не буде звичних стрічок «Один вдома» і «Іронія долі ..», зате в добірці знайдуться картини на будь-який смак – від класики і до повного божевілля.

Реальна любов

Любов незабутня і недосяжна, що викликає жаль, несподівана і небажана, незручна й незрозуміла, невитончена і нерівна. Любов справді править усіма навколо. Від прем’єр-міністра, який миттєво закохався в співробітницю свого апарату, – до письменника, який втік на південь Франції, щоб склеїти своє розбите серце.

Якщо ви любите фільми, на постері яких зображено відразу кілька топових акторів – то «Реальна любов» – те, що треба! Х’ю Грант, Колін Ферт, Алан Рікман, Кіра Найтлі, Роуен Еткінсон, Клаудія Шиффер – і це, друзі, далеко не повний список.

Це, блін, різдвяне диво

За сюжетом Бойд Мітчлер і його дружина Луанн вирішують провести Різдво з батьком Бойда Мітчем і його, м’яко кажучи, дивним сімейством. Зрозумівши, що він забув удома всі подарунки, Бойд в компанії брата і батька стрибає в машину і намагається зробити неможливе: з’їздити додому і повернутися назад до світанку.

Фільм нехитрий і навряд чи надовго запам’ятається, але його варто подивитися хоча б тому, що це одна з останніх робіт Робіна Уїльямса.

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Це чудове життя

Джордж Бейлі, власник кредитної компанії в вигаданому американському містечку Бедфорд Фоллс, чесний, чуйний, люблячий чоловік і батько, пригнічений негараздами, які на нього звалилися тому подумує про самогубство.

Очевидно, що людина, що відмовляється від найбільшого дару Бога – життя – потребує допомоги ангела-хранителя. І Небеса відправляють до нього Кларенса, єдиного вільного на той момент Ангела Другого Класу, приємного, доброго, але недосвідченого, він ще навіть не заслужив крила. Якщо Ангел зробить свою роботу добре і зможе відмовити Джорджа від смертного гріха, він отримає крила. А часу у нього майже не залишилося … Кларенс знаходить єдине правильне рішення – показати Джорджу світ, в якому той не існує.

Грінч – викрадач Різдва

Жив-був в місті Хтограді чоловічок, і звали його – Грінч. Був він весь зелений і волохатий, ніхто його не любив. Образився Грінч на хтовичей і пішов жити на самотню, що обдувається всіма вітрами гору. Сидів там в своїй печері і злився на весь світ. Найбільше Грінч ненавидів Різдво. У той час, як все населення Хтограда веселилося від душі, барометр і без того завжди поганого настрою Гринча показував щось жахливе. І ось одного разу злий житель гори вирішив покінчити з цим святом раз і назавжди. Поки безтурботні хтовичи солодко спали в передсвяткову ніч, віроломний Грінч вирішив вкрасти у городян їх Різдво.

Це, мабуть, найатмосферніша картина в нашому списку. Яскрава, добра казка для дітей і дорослих з Джимом Керрі у головній ролі.

Поганий Санта

Віллі – незвичайний Санта-Клаус. Раз на рік на Різдво він разом зі своїм напарником грабує черговий універмаг. До того ж у минулому він відсидів у в’язниці, був не один раз одружений, а нині Віллі – злісний бабій і пияк. Він по-справжньому поганий, нестерпний Санта! Але знайшовся хлопчина, який все-таки в нього повірив. І Віллі доведеться творити справжні чудеса, щоб цього разу довести задумане до кінця!

Дуже, дуже нестандартний фільм. Його оцінять люди з хорошим почуттям гумору, які не чекають від святкових картин «няшності».

Вечори на хуторі біля Диканьки

Весела історія про те, як в різдвяну ніч в селі всіх поплутав біс і як могутньому ковалю Вакулі вдалося здолати нечисту силу і добути для своєї нареченої царські черевички.

І завершує наш список класика – екранізація легендарної повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом». Обережно, у фільмі буде дуже апетитний фрагмент з варениками, тому, радимо для перегляду підготувати щось домашнє і смачне, наприклад, ті ж вареники.

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