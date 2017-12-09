«Битва екстрасенсів»-17: з якими випробуваннями стикнуться учасники в одинадцятому випуску

«Битва екстрасенсів»-17 випуск 11 вже завтра з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Цього тижня учасники стикнуться з останніми випробуваннями перед фіналом наймістичнішого проекту країни. Четвірку кращих ясновидців 17 сезону чекають складні випробування: їм доведеться не тільки вичислити дитину серійного вбивці – Андрія Чикатило, а й розібратися, чому смерть наступає на п’яти молодої дівчини. Детальніше – в матеріалі.

У першому випробуванні учасники традиційно зустрінуться з п’ятьма незнайомцями, кожного з яких турбують питання, що стосуються батьків. Однак тільки один з них є дитиною серійного вбивці! Завдання екстрасенсів – через рідну кров відчути енергетику маніяка. Для ясновидців це завдання емоційно стане найскладнішим за весь сезон!

Також до екстрасенсів звернеться киянка на ім’я Вікторія. Під час вагітності жінка втратила чоловіка, а разом з ним і віру в щасливе життя. Зараз її єдина розрада – донька Карина, яка останнім часом лякає мати своєю воістину дивною поведінкою. Вона переконана, що її чекає доля батька. Але найстрашніше: дівчина бачила сон з датою власної смерті та навіть намагалася накласти на себе руки. Найбільший страх Вікторії – втратити рідну доньку…

Чи зможуть екстрасенси допомогти стривоженій героїні та її матері? Які таємниці розкриють ясновидці під час розслідування? Чим закінчиться робота учасників з сином Андрія Чикатило? Дивіться вже завтра, о 19:00 на СТБ!

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