«Світами за скарбами»: Роза Аль-Намрі показала перше фото подорожі

Навесні 2018 на вас чекають грандіозні пригоди на СТБ! Новина про запуск масштабного тревел-шоу «Світами за скарбами» з’явилася зовсім нещодавно, а вже сьогодні ведуча Роза Аль-Намрі опублікувала перше фото подорожі. Яка точка на карті стала знаковою для мандрівників? Дивіться в матеріалі!

В рамках проекту вісім пар учасників, яких пов’язують сімейні або дружні стосунки, пройдуть квест в різних куточках світу, щоб знайти скарб – 500 000 гривень. На їхньому шляху буде безліч авантюр і подорожей. Першим українських мандрівників зустрів атмосферний Рим, кожна вуличка якого просякнута історією, неповторною архітектурою і духом справжніх пригод. Роза Аль-Намрі встигла поділитися з підписниками першою світлиною.

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Проект «Світами за скарбами» у Римі Макіяж @pyshanay стиль @andreyyanko Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 8 2017 в 3:41 PST

Нагадаємо, «Світами за скарбами» – це адаптація СТБ формату Final Adventure, що з’явився в 2013 році на телеканалі MBC (Південна Корея). Працює над ним Творче об’єднання Володимира Турича, що створює мегауспішний проект «МастерШеф».

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