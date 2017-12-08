Український жіночий гурт Panivalkova, що вразив всіх своїм виступом на Нацвідборі на Євробаченні-2017, заспівав пісню разом з індійським музикантом під назвою «Космополітік». Читайте подробиці та дивіться кліп гурту про єдність та кохання в нашому матеріалі.

Музиканти Panivalkova нещодавно завершило своє турне європейськими містами. Відтепер вони повернулися на батьківщину, аби потішити своїми піснями українців. З 3-го листопада гурт розпочав всеукраїнський «Космополітік-тур».

Роботу над своїм новим треком разом із індійським музикантом гурт розпочав ще в 2016 році, й протривала вона цілий рік. У свій трек вони вклали елементи християнського пісноспіву, стародавні індуські та ведичні мантри, а також вигадану мову.

Дівчата з гурту зізналися, що головний сенс композиції полягає в бажанні донести та закликати людей до єднання та любові. Цю ідею вони вирішили передати не лише величезною кількістю мов, а й чималим хором, що виконує пісню, та музикантами, які грають на різних інструментах. У цілому в кліпі знялося близько 50 осіб.

Раніше Panivalkova використовувала в своєму репертуарі: клавіші, барабани, вібраслеп, флекс-а-тон, окарини, гуїро, казу, кастаньєти, перкусію та укулеле, а ось для цього треку вони задіяли ще й класичну віолончель та альт. Крім того, в композиції прозвучали етнічні інструменти різних народів: африканське джембе, японська флейта сякухаті, індійська фісгармонія і табли, українська бандура. Всі ці нестандартні інструменти їм вдалося гармонійно поєднати.

Героєм кліпу став Дрю Нанку, індійський мультиінструменталіст і вокаліст. У самій пісні він виконує цитату з давніх ведичних текстів: «Маханараяна-упанішаде», що перекладається як «Весь світ – моя сім’я».

Дівчата познайомилися зі співаком у Києві на його лекціях про індійські раги та ритми. Від них Нанку отримав у подарунок їхній диск. Ще пізніше чоловік сам зателефонував гурту та запропонував співпрацю. Вперше вони разом репетирували у день зйомок. Що з цього вийшло, дивіться у відео.

Додамо, що концерт у Києві гурту Panivalkova пройде 9 грудня на сцені Малої опери.

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