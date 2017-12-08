Найпривабливіший суддя «Х-Фактор»-8 Олег Винник втретє за рік прикрасив обкладинку журналу «Отдохни». Поки він продовжує збирати аншлаги не лише в Україні, а й у Білорусі, його ім’я не сходить із заголовків таблоїдів і перших шпальт преси. Одні схвалюють, інші критикують, але фактично ніхто не залишається байдужим до феноменального успіху співака. Як сам Олег ставиться до негативних коментарів на свою адресу, чи вміє сміятися над собою, чи готовий до кардинальної зміни іміджу та чому його навчив досвід суддівства у шоу «Х-Фактор»-8 – читайте у матеріалі.

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За словами артиста, завдяки участі у вокальному проекті «Х-Фактор»-8 у ролі журі він навчився «рафінувати» свої емоції.

«На сцені я весь віддаюся емоціям. А в ТВ-шоу намагаюся дати об’єктивну критику, якщо вона потрібна, без емоцій і підтекстів. І часу ж на прийняття рішень в «Х-Факторі» зовсім небагато. Я абстрагуюся від особистих переваг. Намагаюся об’єктивно сказати людині, є в ній Х-фактор чи ні. Думаю насамперед про неї як про артиста у цьому шоу. І знаєте, не всі учасники готові прийняти правду, яку їм кажуть. Цьому теж довелося вчитися: стисло і дохідливо говорити учасникам правду, причому так, щоб їх не образити», – розповідає Олег Винник.

Музикант завжди з вдячністю ставиться до конструктивної критики, а про невиправданий негатив і незаслужені образи говорить: «На сьогоднішній день такої негативної інформації 0,001%. Так, вона зачіпає моє серце. Не розумію, як можна оббрехати людину або написати неперевірені факти. Але я пояснюю це заздрістю або некомпетентністю автора».

Сьогодні, мабуть, не залишилося жодної гумористичної програми, яка б не показала скетч на Олега Винника.

«Є досить смішні пародії. Але видно, що ті, хто їх роблять, мене зовсім не знають і не були на моїх концертах, – ділиться думками співак. – Наприклад, у деяких пародіях висміюється мій нібито нарцисизм. Але якби той, хто це придумав, бачив мене на сцені, він зрозумів би, що це взагалі не про мене. Або, наприклад, в пародії висміювали моє вимите та довге волосся. Але якщо чоловік користується шампунем, гелем для душу і хорошим парфумом – він хіба нарцис? Знаєте, взагалі добрих жартів сьогодні на екрані дуже мало, а мені саме такі подобаються, які нікого не ображають. Ні мене, ні інших артистів».

На запитання журналістів про зміну іміджу Винник відповів: «Може, коли-небудь зроблю коротку стрижку, але це, напевно, буде шок для всіх. У брюнета не буду фарбуватися. Був уже у мене такий випадок, коли мене тонували дуже невдало, я аж злякався! Мене називають головним блондином країни, а я раптом вийшов темний як ворон… Не можу себе уявити брюнетом, я ж генетично блондин».

Чи планує Олег Винник дуети з кимось із українських зірок, чи відповідає прихильницям на повідомлення, де і з ким зустрічатиме Новий рік – читайте у свіжому номері журналу «Отдохни».