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Телеканал СТБ / Міжнародний день художника: 5 відомих представників України

Міжнародний день художника: 5 відомих представників України

Телеканал СТБ

Сьогодні, 8 грудня, відзначається Міжнародний день художника свято не лише професіоналів, а й цінителів, а також просто любителів прекрасного. Історія свята, а також добірка відомих художників України в нашому матеріалі.

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Міжнародний день художника було засновано Міжнародною асоціацією «Мистецтво народів світу» в 2007 році. Однак це далеко не єдина дата, пов’язана з професією художника. В Україні свято припадає на другу неділю жовтня, а деякі творчі організації відзначають свято 25 жовтня, в день народження Пабло Пікассо. У зв’язку з сьогоднішньою датою ми зробили добірку 5 відомих українських художників.

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Анатолій Криволап

Майстер нефігуративного живопису та пейзажів. Один із найуспішніших і найбільш продаваних українських художників. Його роботи з неймовірною швидкістю продаються за захмарними цінами на провідних аукціонах світу. Його головна особливість в колірних поєднаннях, які сам художник називає «нервовими клітинами», що утворюють відчуття.

Фото - maincream.com

Фото – maincream.com

Олег Тістол

Один із найвідоміших і найбільш продаваних на міжнародних торгах українських художників. Представник необароко. Займається живописом, фотографією, скульптурою, а також створює масштабні інсталяції.

Фото - inpress.ua

Фото – inpress.ua

Іван Марчук

Сучасний український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка. Сучасний український геній, якого британці в 2007 році включили в список «100 геніїв сучасності». Спадщина художника становить близько 5000 робіт, які з 2013 року експонуються переважно за кордоном.

Фото - cultprostir.ua

Фото – cultprostir.ua

Арсен Савадов

Відомий український художник, який намагається поєднати постмодернізм з культурою бароко. У цьому ж стилі висвітлював події в Україні. Через свої картини він доносить правду про Україну.

Фото - capital.ua

Фото – capital.ua

Ілля Чичкан

Український художник, представник «Нової хвилі» українського мистецтва, чиї роботи активно експонуються в галереях України та Європи. Одна з його робіт в 2008 році була продана на аукціоні Phillips de Pury (одному з найвідоміших в світі мистецтва аукціонних будинків) за 70 000 $.

jetsetter.ua

jetsetter.ua

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