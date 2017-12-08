Сьогодні, 8 грудня, відзначається Міжнародний день художника – свято не лише професіоналів, а й цінителів, а також просто любителів прекрасного. Історія свята, а також добірка відомих художників України – в нашому матеріалі.

Міжнародний день художника було засновано Міжнародною асоціацією «Мистецтво народів світу» в 2007 році. Однак це далеко не єдина дата, пов’язана з професією художника. В Україні свято припадає на другу неділю жовтня, а деякі творчі організації відзначають свято 25 жовтня, в день народження Пабло Пікассо. У зв’язку з сьогоднішньою датою ми зробили добірку 5 відомих українських художників.

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Анатолій Криволап

Майстер нефігуративного живопису та пейзажів. Один із найуспішніших і найбільш продаваних українських художників. Його роботи з неймовірною швидкістю продаються за захмарними цінами на провідних аукціонах світу. Його головна особливість – в колірних поєднаннях, які сам художник називає «нервовими клітинами», що утворюють відчуття.

Олег Тістол

Один із найвідоміших і найбільш продаваних на міжнародних торгах українських художників. Представник необароко. Займається живописом, фотографією, скульптурою, а також створює масштабні інсталяції.

Іван Марчук

Сучасний український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка. Сучасний український геній, якого британці в 2007 році включили в список «100 геніїв сучасності». Спадщина художника становить близько 5000 робіт, які з 2013 року експонуються переважно за кордоном.

Арсен Савадов

Відомий український художник, який намагається поєднати постмодернізм з культурою бароко. У цьому ж стилі висвітлював події в Україні. Через свої картини він доносить правду про Україну.

Ілля Чичкан

Український художник, представник «Нової хвилі» українського мистецтва, чиї роботи активно експонуються в галереях України та Європи. Одна з його робіт в 2008 році була продана на аукціоні Phillips de Pury (одному з найвідоміших в світі мистецтва аукціонних будинків) за 70 000 $.

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