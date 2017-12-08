З новим сезоном Fashion Week приходять і свіжі тенденції макіяжу 2018, які змушують нас переглянути вміст своїх косметичок. Від ледве помітного мінімалістичного макіяжу до готичного: мі зібрали найкращі бьюті-тренди 2018 року. Вони без сумніву надихнуть вас на яскраві образи!

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Тотальний мінімалізм

Чиста шкіра, мінімум макіяжу на очах і губах – природна краса впевнено зайняла позиції на Тижнях моди. Втім якщо раніше візажисти прагнули досягти матовості, то сьогодні їм потрібно сяяння, ефект вологої шкіри. Для цього необхідно використовувати хайлайтер, засіб зі світловідбиваючими часточками. Рідкий хайлайтер можна змішувати зі щоденним кремом, а сухим – підкреслити певні риси обличчя. На очі слід нанести подовжуючу туш та виділити губи “нюдовими” відтінками.

Склеєні вії

Дуже довгі вії з ефектом павучіх лапок здобули неабияку популярність на світових подіумах. Штучні вії накладають на нижню повіку або профарбовують об’ємною тушшю натуральні, досягаючи наївного образу Твіггі. Це як раз той випадок, коли грудочки на віях виглядають надзвичайно шикарно!

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Готика

Готична естетика простежувалась на всіх fashion-показах в цьому сезоні. Такий модний макіяж 2018 передбачає одночасно два акценти – на очах та на губах. Очі підкреслюються темними тінями, а губи – помадами винних відтінків.

Неонові тіні

В новому сезоні можна використовувати будь-які веселкові кольори для макіяжу повік та навіть поєднувати їх між собою. Немає ніяких заборон! Але пам’ятайте, що такий яскравий акцент повинен бути одним.

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“Котяче око”

Стрілки як і раніше не здають позицій на модних подіумах. Візажисти пропонують виділити очі графічними лініями: від товстої, закругленої на кінці, до подвійної тонкої. Кольори також можуть варіюватися: чорний, коричневий, зелений, синій. Будьте впевнені, що такий образ обов’язково приверне загальну увагу!

Яскраві губи

Якщо вам набрид “макіяж без макіяжу”, то сміливо купуйте яскраву помаду. В майбутньому сезоні цей тренд – один з головних. Це можуть бути ягідні відтінки: сливові, фіолетові або бордові. А найсміливіші модниці точно полюблять неонові і темні тони. Ну і, звісно, не забуваємо про класичну червону помаду!