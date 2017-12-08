Ви ще досі не знаєте, як правильно мити жалюзі і відкладаєте цю роботу в довгий ящик? Засмучуватися не варто. У нашому матеріалі ми поділимося з вами кількома порадами, які допоможуть швидко та без особливих зусиль почистити ваші жалюзі, аби вони засяяли чистотою надовго.

Жалюзі – одна з найрозповсюдженіших деталей в офісах і приватних оселях. Це досить практичний й водночас елегантний елемент інтер’єру. На відмінну від тюль і штор жалюзі ідеально блокують потрапляння світла до приміщень, що дозволяє контролювати освітлення. Якщо вам здається, що чистка жалюзі займе у вас багато часу, то ми доведемо вам протилежне.

Як правильно помити горизонтальні жалюзі

Суха чистка

Деякі види жалюзі можна чистити лише у сухий спосіб. Йдеться про дерев’яні та тканинні ламелі.

Візьміть суху тряпку з мікрофібри чи спеціальну щітку. Для початку відверніть їх від себе до повного закриття, а потім протирайте вздовж тряпкою. Головне не натискайте сильно на конструкцію, аби її не зламати. Достатньо один раз провести по кожній планці.

Чистка пилесосом

Включіть пилесос у режим невисокого всмоктування, надіньте спеціальну насадку та починайте одну за одною чистити планку. Цей спосіб добре підійде, якщо конструкція не сильно забруднилась.

Миття

Виробники не радять мити у такий спосіб дерев’яні та тканинні горизонтальні жалюзі, а ось пластиковим цей спосіб якраз у пору.

Зніміть конструкцію та покладіть її у ванну. Потягніть за шнурок до повного закриття та замочіть у воді. За кілька секунд дістаньте ламелі з води – і повторіть процес кілька разів підряд, поки вони не очистяться. Після миття розкладіть ламелі на рушник і дайте їм висохнути.

Як правильно чистити вертикальні жалюзі

Якщо у вас вертикальні тканинні жалюзі, притримуйтесь наступних порад.

Зніміть жалюзі з карнізу.

Розберіть їх, відкладіть усі деталі, що не підлягають чистці.

Ламелі обережно згорніть у рулон.

Покладіть їх до спеціального мішка для прання та обмотайте марлевим рушником.

Після прання, відразу вішайте жалюзі сушитися.

За можливістю прикрипіть невеликий тягарець до нижньої частини ламелів, аби витягнути матеріал.

Вертикальні пластикові та алюмінієві жалюзі найменш вибагливі у чистці. Їх потрібно зняти та замочити на деякий час у мильній воді. Скільки саме часу для цього знадобиться, ви побачити по бруду, що на них осів.

Потім протріть ламелі губкою прямо у воді, і лише після цього ополосніть жалюзі під проточною водою. Зверніть увагу, що в жодному разі не можна мити конструкцію в гарячі воді, це може їх зіпсувати.

Опісля того, як ви помиєте жалюзі, струсіть їх від води та закрийте, повісивши на місце. Наостанок, обов’язково, протріть їх неворсяною тряпкою, аби не залишилося розводів.

Правила догляду за жалюзі

Існують загальні правила, які дозволяють підтримувати чистоту ламелі та економити свій час на їхньому миті.

Будь-які жалюзі можна обробити антистатичним засобом. Після цієї процедури пил осідатиме на поверхню в меншій кількості.

Жалюзі можна пилесосити, змінюючи спеціальні насадки. Чим частіше ви це робитимите, тим довше слугуватимуть ваші занавіски й меншу кількість разів потрібно буде їх чистити.

Аби швидше позбутися пилюки, що осідає на поверхні ламелі, час від часу протирайте їх ворсяною щіткою.

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