Вже завтра, 9 грудня, відбудеться п’ятий прямий ефір «Х-фактор»-8! Тематикою випуску 15 стане шансон. Учасники не тільки заспівають відомі композиції у цьому жанрі, а й розкажуть про свої страхи та комплекси. На шанувальників шоу чекає ще один сюрприз – на сцені Х виступить екс-суддя проекту. Детальніше – у матеріалі.

П’ятий прямий ефір на «Х-фактор»-8 буде присвячений шансону. Глядачі побачать, як їхні улюблені фіналісти впоралися з цим непростим жанром, а також подолали свої страхи. За тиждень підготовки учасники виконували спеціальні завдання від психолога. Комусь довелося зустрітися з кумиром, хтось поліпшував свою акторську майстерність, а хтось боровся з комплексами за допомогою танців на пілоні. Чи вдалося конкурсантам переступити через себе – дізнайтеся вже завтра.

А також не пропустіть – повернення судді Х. На сцені виступить суддя перших чотирьох сезонів шоу – Серьога.

Дивіться п’ятий прямий ефір «Х-фактор»-8 вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ!