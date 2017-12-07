Коли гарна золота осінь добігає кінця, а вулиці занурюються в сірість і холод, люди на підсвідомості починають думати про майбутні новорічні свята. Ще трохи, лише кілька тижнів і можна з чистою совістю відпочити від роботи і повсякденних обов’язків. Хочете дізнатися, скільки вихідних на Новий рік 2018 і Різдво буде в Україні, – читайте наш матеріал.

Цього разу вихідні на Новий рік в Україні триватимуть три дні – 30 і 31 грудня, а також 1 січня – субота, неділя і понеділок відповідно.

Але це ще не всі вихідні! Завдяки тому, що Різдво Христове 7 січня припадає на неділю, то у понеділок, 8 числа українці також відпочиватимуть. Звичайно, між Новим роком і Різдвом доведеться чотири дні попрацювати, зате в цілому у нас буде 10 днів для того, щоб відпочити у січні.

Нагадаємо, що зимові канікули 2018 у школярів триватимуть з 25 грудня по 9 січня.

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