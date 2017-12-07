Весняний сезон на СТБ обіцяє бути дійсно грандіозним та пригодницьким. Вчора ми розповіли вам про старт нового проекту «Світами за скарбами», сьогодні ж поквапилися першими дізнатися у Рози Аль-Намрі, його ведучої, більше подробиць про майбутні зйомки, кастинг на роль ведучої та любов до мандрівок. Що з цього вийшло – читайте в матеріалі!

Роза, вітаю з початком роботи над «Світами за скарбами». Читачі stb.ua вже знають про формат шоу, поділіться своїми відчуттями. Про що цей проект особисто для вас?

Дякую! У «Світами за скарбами», я думаю, кожен знайде свій скарб. Це проект на межі реальності та казки, це справжня пригода, реаліті. Пари проходитимуть через різні випробування та неймовірні авантюри. Такого на телебаченні ще не було. Ті емоції, які я відчула на зйомках, не відчувала ніколи. Разом з командою ми переконалися, що це буде нереально та неповторно. Навіть думаю, що про це напишу книгу (посміхається).

Розкажіть про кастинг на роль ведучої: відразу зрозуміли, що хочете працювати над цим проектом? Або ж вирішили випробувати долю, спробувавши, чи ваш це скарб?

Рік тому на Новий рік я загадала бажання – хотіла, щоб в моєму житті з’явився проект, в якому буде багато імпровізації, багато неповторних ситуацій, різних людей та, звичайно ж, подорожей. Моє бажання збулося. Є ще одна дуже цікава історія. Коли я дізналася, що потраплю на кастинг проекту, як раз у цей момент робила закордонний паспорт. Так вийшло, що всім паспорта затримували, а я зовсім випадково потрапила в чергу, якій потрібно було зробити терміново. Я розуміла вже тоді, що все складається так, як потрібно.

Навесні глядачі СТБ побачать вас і у студії «Як вийти заміж», і ведучою-мандрівницею у «Світами за скарбами». Це зовсім інший формат та специфіка зйомок. Не було побоювань з цього приводу?

Я не та людина, яка думає про страхи. Взагалі немає ніяких побоювань! Тим більше у такій атмосфері, у тих ситуаціях все буде дуже по-живому, не буде ніяких підборів і суконь (посміхається). Я точно ні про що не переживаю.

А що вам ближче: вечірнє вбрання і вишуканий макіяж або щось зручніше і практичніше? Якою ви будете у тревел-шоу, чим здивуєте?

У тревел-шоу глядачі вперше побачать мене у кросівках, джинсах і майках, але мені дуже подобається з’являтися і у сукнях. Побачать мене у змаганнях і конкурсах, відкриють мою нову грань, про яку знала команда проекту. Все буде зовсім по-новому. Десь я буду дуже кумедна, ще кумедніша, ніж на пост-шоу, така, як у житті.

«Чоботар без чобіт» – вочевидь не ваш випадок. У проекті про подорожі подорожуватиме і його ведуча. Скажіть, які країни хочете відвідати, які стали улюбленими і де були нещодавно?