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Телеканал СТБ / Ведуча «Світами за скарбами» Роза Аль-Намрі про шоу, подорожі та новий образ

Ведуча «Світами за скарбами» Роза Аль-Намрі про шоу, подорожі та новий образ

Телеканал СТБ

Весняний сезон на СТБ обіцяє бути дійсно грандіозним та пригодницьким. Вчора ми розповіли вам про старт нового проекту «Світами за скарбами», сьогодні ж поквапилися першими дізнатися у Рози Аль-Намрі, його ведучої, більше подробиць про майбутні зйомки, кастинг на роль ведучої та любов до мандрівок. Що з цього вийшло – читайте в матеріалі!

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Роза, вітаю з початком роботи над «Світами за скарбами». Читачі stb.ua вже знають про формат шоу, поділіться своїми відчуттями. Про що цей проект особисто для вас?

Дякую! У «Світами за скарбами», я думаю, кожен знайде свій скарб. Це проект на межі реальності та казки, це справжня пригода, реаліті. Пари проходитимуть через різні випробування та неймовірні авантюри. Такого на телебаченні ще не було. Ті емоції, які я відчула на зйомках, не відчувала ніколи. Разом з командою ми переконалися, що це буде нереально та неповторно. Навіть думаю, що про це напишу книгу (посміхається).

Розкажіть про кастинг на роль ведучої: відразу зрозуміли, що хочете працювати над цим проектом? Або ж вирішили випробувати долю, спробувавши, чи ваш це скарб?

Рік тому на Новий рік я загадала бажання – хотіла, щоб в моєму житті з’явився проект, в якому буде багато імпровізації, багато неповторних ситуацій, різних людей та, звичайно ж, подорожей. Моє бажання збулося. Є ще одна дуже цікава історія. Коли я дізналася, що потраплю на кастинг проекту, як раз у цей момент робила закордонний паспорт. Так вийшло, що всім паспорта затримували, а я зовсім випадково потрапила в чергу, якій потрібно було зробити терміново. Я розуміла вже тоді, що все складається так, як потрібно.

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Навесні глядачі СТБ побачать вас і у студії «Як вийти заміж», і ведучою-мандрівницею у «Світами за скарбами». Це зовсім інший формат та специфіка зйомок. Не було побоювань з цього приводу?

Я не та людина, яка думає про страхи. Взагалі немає ніяких побоювань! Тим більше у такій атмосфері, у тих ситуаціях все буде дуже по-живому, не буде ніяких підборів і суконь (посміхається). Я точно ні про що не переживаю.

А що вам ближче: вечірнє вбрання і вишуканий макіяж або щось зручніше і практичніше? Якою ви будете у тревел-шоу, чим здивуєте?

У тревел-шоу глядачі вперше побачать мене у кросівках, джинсах і майках, але мені дуже подобається з’являтися і у сукнях. Побачать мене у змаганнях і конкурсах, відкриють мою нову грань, про яку знала команда проекту. Все буде зовсім по-новому. Десь я буду дуже кумедна, ще кумедніша, ніж на пост-шоу, така, як у житті.

«Чоботар без чобіт» – вочевидь не ваш випадок. У проекті про подорожі подорожуватиме і його ведуча. Скажіть, які країни хочете відвідати, які стали улюбленими і де були нещодавно?

Я з дитинства подорожую. Мій батько з Південного Ємену. У мене була величезна енциклопедія, я завжди знаходила в ній різні тварини і шукала їх в Ємені, мені було цікаво відкривати нові місця і про них розповідати. Синдбад-мореплавець і всі мандрівники були моїми кумирами. І, звичайно ж, я хотіла мати чарівний килим. Облетіти весь світ і розповісти всім, що ж я побачила. Мені здається, що всі люди на світі хочуть відвідати різні куточки планети, тому обмежувати себе в цьому питанні не буду. У дитинстві я об’їздила майже весь Близький Схід. Почала подорожувати з восьми місяців, тому що батько дуже багато їздив.
Роза
Найдивовижніша країна для мене, звичайно ж, Південний Ємен. Цього року останнє, що відвідала, був Ізраїль. Я бачила різні країни, для мене один з найцікавіших моментів – спостерігати за стосунками між чоловіком і жінкою, між людьми в різних культурах.

Як родина сприйняла новину про те, що ви стали ведучою тревел-шоу? Тим більше, вдома ви будете рідше.

Всі дуже зраділи і з нетерпінням чекають виходу проекту. Звичайно, трішечки переживають, що мене довго не буде. До сих пір не можуть повірити, що все почнеться так скоро!

Разом з Розою Аль-Намрі та героями «Світами за скарбами» на нас чекають неймовірні пригоди в різних куточках світу. Не проґавте, навесні 2018 на СТБ!

Нагадаємо, «Світами за скарбами» – це адаптація СТБ формату Final Adventure, що з’явився в 2013 році на телеканалі MBC (Південна Корея). Працює над ним Творче об’єднання Володимира Турича, що створює мегауспішний проект «МастерШеф».

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