10 жовтня 2017 року розпочався Національний відбір на Євробачення 2018 у Україні! Прийом заявок триватиме до 15 січня 2018. Заповнити анкету для участі в попередньому відборі бажаючі можуть ТУТ.

Музичним продюсером Нацвідбору став відомий український продюсер і композитор Руслан Квінта, імена членів журі поки тримаються в секреті. Оцінювати учасників будуть Джамала та Андрій Данилко. Ім’я третього члена журі поки тримається в секреті.

Нагадаємо, що до відбору допускаються виконавці, які на момент заповнення анкети або участі в 1-му етапі досягли 16-річного віку, мають виключні права інтелектуальної власності на пісню. Детальніше правила проведення Національного відбору на «Євробачення-2018» читайте на сайті.

Прямі ефіри Національного відбору-2018 пройдуть в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Відбудеться два півфінали – 10 і 17 лютого і фінал – 24 лютого, на якому і визначиться представник України на конкурсі.

Нагадаємо, що в минулому році переможцем «Євробачення-2017» став португальський артист Сальвадор Собрал з піснею «Amar Pelos Dois», набравши 758 балів. Тому 63-й пісенний конкурс Євробачення-2018» буде проходити в Португалії. Конкурс відбудеться 8, 10 і 12 травня 2018 року в Лісабоні.