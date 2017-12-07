Щорічна церемонія «Viva! Найкрасивіші 2018», одна з найграндіозніших світських подій, уже в лютому визначить найпривабливіших знаменитостей нашої країни. Традиційно за почесний титул змагатимуться і зірки телеканалу СТБ – Павло Костіцин, Андрій Бєдняков, В’ячеслав Узєлков, Надія Матвєєва, Тетяна Литвинова та інші. А кого плануєте підтримати ви?

Яскраве шоу, на якому будуть названі імена найкращих за версією журналу «Viva!», відбудеться 2 лютого в палаці «Україна». Цього року понад 120 успішних українців номіновано на премію «Viva! Найкрасивіші».

Змагатися в харизмі та привабливості будуть ведучий і судді шоу «Х-фактор» – Андрій Бєдняков, Дмитро Шуров, Андрій Данилко, Олег Винник і Настя Каменських.

Усі шанси на перемогу має член журі «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво і його чарівна колега Тетяна Литвинова. До речі, багато прихильників помітили, як за останній рік змінився Ектор: експерт головного кулінарного шоу країни намагається вести активний спосіб життя і дотримується правильного, збалансованого харчування.

Когда утро началось с 30 минут смеха… Мы с @tanita_litvinova передаём эстафету вам… #мастершеф #ukraine #masterchef #hectorjimenezbravo Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) Июл 26 2017 в 12:47 PDT

Також не залишився поза увагою популярний виконавець, автор пісень і за сумісництвом герой 8-го сезону проекту «Холостяк» Рожден Анусі. Розраховувати на значну кількість голосів шанувальників може й імпозантний Павло Решетник.

Крім того, на премію номіновані ведучий містичної «Битви екстрасенсів» Павло Костіцин, зірка тележурналів «Все буде добре» і «Все буде смачно» Надія Матвєєва, продюсер Національного відбору Євробачення-2018 Руслан Квінта та член журі Джамала, співак Dzidzio , фітнес-тренер Аніта Луценко і, нарешті, одна з найбільш гармонійних і спортивних пар телеканалу СТБ – Марина і В’ячеслав Узєлкови.

Проголосувати за свого фаворита може кожен на sk.viva.ua . До другого етапу перейдуть 20 чоловіків і 20 жінок, які й змагатимуться у фіналі за гідне звання найкрасивіших.

Читайте також: Як зірки СТБ проводять зиму