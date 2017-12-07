За місяць до свята все більше людей задумуються, де зустрічати Новий рік 2018. Традиційно ми проводимо зимові канікули вдома в сімейному колі, але чому б не наважитися на невелику подорож Україною? Адже в нашій країні дуже багато гарних і незабутніх місць, куди можна поїхати на Новий рік. Читайте наш матеріал і починайте планувати свій відпочинок.

Читайте також: Новий рік 2018: рецепти, гороскопи, корисні статті про святкування

Новий рік 2018 у Києві

Цього року столиця запрошує відсвяткувати Новий рік і Різдво в рамках культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії». Основними місцями проведення святкових заходів будуть Софійська та Михайлівська площі, прикрашені кілометрами неонових гірлянд. На вас чекають: фестиваль ілюмінації, концерти, атракціони та ярмарок. А ще в новорічну ніч організатори порадують киян та гостей міста особливим сюрпризом.

Читайте також: Афіша заходів у Києві на Новий рік та Різдво у 2018 році

Новий рік 2018 у Львові

Львів, зі своєю європейською архітектурою, неповторними закладами і чарівною атмосферою, – одне з найкращих і найпопулярніших міст для святкування Нового року та Різдва. Цього року центр перетвориться у різдвяне містечко, де проходитиме традиційний ярмарок. Сама ж новорічна ніч на площі Ринок пройде в стилі унікальної джаз-вечірки з проекцією відліку часу на Ратуші. А в парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького відбудеться новорічна вечірка від радіо “Люкс FM”.

Читайте також: У чому зустрічати Новий рік 2018: поради астролога

Новий рік 2018 у Карпатах

Якщо ви любите активний зимовий відпочинок, то вирушайте зустрічати Новий рік на гірськолижний курорт. Там ви знайдете для себе дуже багато захопливих занять: катання на лижах, сноуборді або ковзанах, гра в хокей, прогулянки по зимовому лісі. Як правило, на курортах є чимало розслаблюючих послуг: сауна, масаж і спа-процедури, які дуже актуальні після денних активностей. Неймовірна природа складе гідну конкуренцію святковим вогням великого міста, ще й зарядить вас енергією до кінця зими!

Читайте також: Що повинно бути на новорічному столі у 2018 році (рік жовтого земляного Собаки)

Новий рік 2018 в Одесі

Хоча б раз у житті треба побувати на морі взимку, особливо якщо це період новорічних свят. Гостинна, затишна і колоритна Одеса підійде для такої поїздки якнайкраще! Для створення святкової атмосфери біля Оперного театру стоятиме новорічна ялинка, на Думській площі традиційно встановлять казкове містечко тварин і світлодіодний фонтан, а всі центральні вулиці будуть прикрашені ілюмінацією. Південна Пальміра добре відома своїми гучними вечірками, тому вам буде нескладно знайти відповідно до бажаної атмосфери та бюджету заклад для святкування новорічної ночі.

Читайте також: Бутерброди на Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів

Новий рік 2018 у Чернівцях

Чернівці – одне з найромантичніших міст з європейською атмосферою в Україні, недарма його називають ще “маленьким Парижем”. Вирушайте туди з коханою людиною на новорічні канікули, щоб поблукати вузькими вуличками і насолодитися архітектурою ХІХ – початку ХХ ст., вдихаючи аромати кави та глінтвейну. Обов’язково відвідайте такі пам’ятки: резиденцію православних митрополитів Буковини і Далмації, музично-драматичний театр, міську ратушу, будинок-корабель, кафедральний собор Святого Духа. Цікаво, що кожен день з ратуші рівно опівдні сурмач у народному костюмі грає “Марічку”. До свят на Соборній площі буде встановлена ​​головна ялинка міста і розміститься новорічно-різдвяний ярмарок з частуваннями і сувенірами.

Читайте також: Коли Китайський Новий рік 2018 за східним календарем

Новий рік 2018 у Кам’янець-Подільському

Подорож до цього міста на Новий рік занурить вас в атмосферу чарівного середньовіччя. Вам неодмінно варто відвідати головну пам’ятку – Кам’янець-Подільську фортецю. А сквер “Лебедине озеро” вважається найромантичнішим місцем, звідки відкривається неймовірна панорама на каньйон. Також скористайтеся нагодою і поїдьте на екскурсію до Хотинської фортеці та Меджибізького замку, які розташовані недалеко від Кам’янець-Подільського. Крім того, тут ви зможете здійснити політ на повітряній кулі та насолодитися з висоти прекрасними зимовими пейзажами й архітектурою міста.

Читайте також: Вихідні на Новий рік і Різдво 2018: скільки будуть відпочивати українці