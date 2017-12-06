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Телеканал СТБ / «Зважені та щасливі»-7: з якими випробуваннями стикнуться учасники в 15 випуску

«Зважені та щасливі»-7: з якими випробуваннями стикнуться учасники в 15 випуску

Телеканал СТБ

«Зважені та щасливі»-7 випуск 15 вже завтра з’явиться на телеекранах. Цього тижня збудеться мрія закоханих: пари почнуть підготовку до найграндіознішої події сезону весіль. Однак радіти зарано, адже за всі атрибути для довгоочікуваної церемонії вони будуть боротися в конкурсах. А головну деталь весільну сукню  придбають уже на цьому тижні. Але не все так просто… Щоб отримати гроші, парам доведеться зробити практично неможливе врятувати титанік! Докладніше в матеріалі.

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За умовами конкурсу учасникам доведеться переплисти озеро на човні, в якому буде лише весло та кухлик. Останній знадобиться, щоб вичерпувати воду, адже на дні кожного човна буде по 4 отвори. А для того, щоб отримати гроші на весільне вбрання, учасникам доведеться дістатися на інший берег озера…

Не обійдеться і без сюрпризів: четвірка зважених зможе ускладнити життя один одному, зробивши додаткові отвори в човнах конкурентів. Для цього їм потрібно буде всього лише скуштувати калорійного торта. Хто з учасників ризикне найціннішим на проекті заради того, щоб потопити човен конкурентів? А які пари не відійдуть від принципів навіть заради гарного весільного вбрання?

А найголовніша подія Максим наважиться зробити головний крок у своєму житті. Однак говорити «гірко» Помаранчевим ще зарано, адже в кінці тижня одна пара покине проект назавжди.

Хто з учасників не дочекається весілля і попливе додому просто з битви слабких? Дивіться вже завтра, о 20:00 на СТБ.

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