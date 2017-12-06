СТБ розпочав зйомки тревел-шоу «Світами за скарбами» з Розою Аль-Намрі

Навесні 2018 вперше в історії СТБ в ефірі каналу з’явиться масштабне тревел-шоу «Світами за скарбами». Зйомки проекту вже стартували, його ведучою стала Роза Аль-Намрі.

«Світами за скарбами» – це адаптація СТБ формату Final Adventure, що з’явився в 2013 році на телеканалі MBC (Південна Корея). Працює над ним Творче об’єднання Володимира Турича, що створює мегауспішний проект «МастерШеф».

Вiсiм пар учасників, яких пов’язують сімейні або дружні стосунки, пройдуть квест в різних куточках світу, щоб врешті знайти головний приз – 500 000 гривень. Протягом 14-ти епізодів пари змінять країни, завдання та обставини їх виконання. Найкращі учасники матимуть переваги над іншими. А ті, хто систематично відставав, отримають чорну мітку, після чого їм доведеться змагатися між собою за право залишитися в проекті.

«Працювати над шоу для нас неймовірно цікаво, оскільки нічого подібного ще не було на СТБ. Ми розцінюємо цей проект як певний виклик всій команді, – зазначає Володимир Турич. – Щодо ведучої, то тут Роза Аль-Намрі буде принципово відрізнятися від тієї, якою її знає глядач «Холостяка». У «Світами за скарбами» вона буде своєрідною вожатою, веселою «старшою сестрою». Ми провели кілька кастингів, і всі риси, необхідні ведучій тревел-шоу, проявилися в ній відразу. До того ж, сама Роза відчуває себе дуже комфортно в обставинах, які ми для неї придумали».

«Я була щаслива, дізнавшись, що мене затвердили на роль ведучої «Світами за скарбами». Нас чекають неймовірні пригоди. Я підготувала для учасників абсолютно різні конкурси і завдання: їм буде і смішно, і страшно, і холодно, і мокро, і спекотно! – ділиться враженнями Роза Аль-Намрі. – А команда проекту – окрема радість для мене, адже 8 років тому я починала свою кар’єру на СТБ саме з ними. Вони знають мене ще з тих часів, коли я, зовсім юна, прийшла працювати журналістом. А тепер ми всі разом створюємо нове грандіозне шоу! Хочу, щоб глядач скоріше побачив результат, тому що мене вже зараз переповнюють емоції від того, що буде відбуватися в кадрі».

Керівник проекту – Айдер Заіров, продюсер – Марина Лазоренко, головний сценарист – Марина Радик, шеф-редактор – Андрій Пишний.