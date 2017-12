Цього вікенду продовжуємо купувати подарунки для найрідніших, шукаємо розкішний наряд, щоб зустріти в ньому Новий рік 2018, і вчимося готувати вишукані страви для свята. А ще – насолоджуємося найсмішнішими французькими комедіями, слухаємо джаз і… дегустуємо пиво! Докладніше – у нашій афіші цікавих заходів Києва на вихідних 9–10 грудня.

Різдвяний «Кураж Базар»

9–10 грудня

Вул. Біломорська, 1-а

Щоб уникнути передсвяткової метушні, краще подбати про новорічні подарунки заздалегідь. Це добре відомо організаторам різдвяного ярмарку «Кураж Базар». Як дорослих, так і наймолодших відвідувачів барахолки чекає маса сюрпризів: поганий і хороший Санта, на колінах у яких можна загадати найзаповітніші бажання, глінтвейн і ароматне какао, майстер-класи з розпису імбирних пряників і створення ялинкових іграшок, а ще багато смаколиків, атмосферної музики, крутих і корисних товарів за приємними цінами! Також в рамках події можна допомогти діткам, які цього потребують. Частина виручених коштів дозволить подарувати малюкам справжнє свято.

Ціна: 50 грн (в костюмі Снігуроньки або Діда Мороза – безкоштовно).

Christmas on Street Jazz

9 грудня 20:00–23:00

Вул. Шота Руставелі, 16-а

Якщо у вас досі немає новорічного настрою, вирушайте по нього до концертного клубу «Bel étage». Цієї суботи на вас чекають головні різдвяні композиції у виконанні джазбенда «Urban Gypsy» – «Let it Snow», «This Christmas», «Santa Claus is Comming to Town» та безліч інших.

Ціна: 150–450 грн.

Ніч французького кіно: найкращі комедії року

9 грудня 22:30

Вул. Шота Руставелі, 19 (кінотеатр «Кінопанорама»)

Цих вихідних «Кінопанорама» запрошує переглянути три веселі й романтичні кінокартини: «Містер Штейн іде в онлайн», «Мадам» і «ПАРАнормальний обмін». Французькі фільми – легкі, зворушливі та з неперевершеною грою чудових акторів – забезпечать гарний настрій надовго і допоможуть розслабитися. Рекомендуємо придбати квитки заздалегідь.

Ціна: 100 грн.

Winter Craft Beer fest

9–10 грудня, 12:00–23:00

Вул. Берковецька, 6 (ТРЦ «Lavina Mall»)

Хороша новина для шанувальників солодового напою – другий зимовий фестиваль крафтового пива! У програмі – дегустація унікальних сортів пива, цікаві лекції про пивоваріння, комфортні зони для відпочинку і апетитні закуски. Візьмуть участь як українські пивоварні з гучним ім’ям, так і зовсім молоді заклади: «First Dnipro Brewery», «Крапка Кома», «White Rabbit», «Ципа», «Hott’s», «Mad Brew» та ін. Не пропустіть!

Ціна: 120 грн.

Маркет «З новим look’ом!» Від «Всі. Свої»

9–10 грудня, 10:00-20:00

Вул. Десятинна, 12

Де знайти стильний наряд для зустрічі Нового року? На манекенах найкращих українських виробників! У суботу та неділю ви зможете поповнити свій гардероб образами для запальної клубної вечірки, елегантними сукнями для найважливішої ночі у році, стриманими, але ефектними комплектами для святкового корпоративу, а ще – якісним взуттям і аксесуарами. Не залишиться без уваги й одяг для зимового відпочинку: затишні м’які светри, спортивні костюми, шапки, рукавиці та шарфи. Вхід вільний.

Майстер-клас «Новорічний стіл від шефа»

10 грудня 11:00–18:00

Вул. Гарматна, 55

Господиням, які планують 31-го грудня взяти на себе відповідальність за приготування новорічних страв, буде цікаво почерпнути кілька ідей святкового меню у професіонала. Відомий шеф-кухар Віталій Гуралевич розповість, як зробити вечерю в ніч на 1-ше січня смачною і небанальною. Крім унікальних порад кулінарного гуру, під його чуйним керівництвом ви навчитеся готувати яловичину «Веллінгтон», риєт із качки, а також салат з телятиною і мандариновим мармеладом. Поспішайте, кількість місць обмежена!

Ціна: 600 грн.

