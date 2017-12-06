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Телеканал СТБ / Який манікюр зробити на Новий рік 2018: ідеї в фотографіях

Який манікюр зробити на Новий рік 2018: ідеї в фотографіях

Телеканал СТБ

На новорічному святі кожна дівчина хоче виглядати стильно та витончено. У створенні розкішного образу не буває дрібниць: кожна дрібничка потребує особливої ​​уваги. Раніше ми вже писали, який манікюр буде модним у 2018 році. Слідуючи трендам і новим тенденціям, майстри створили унікальні дизайни, котрі якнайкраще доповнять ваш святковий образ. Дізнайтеся, який манікюр зробити на Новий рік 2018, у нашій фотодобірці!

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Яскраві кольори

Головним трендом в манікюрі 2018 є переважання яскравих кольорів. Дизайнери не обмежуються двома або трьома відтінками й відтворюють на нігтях насичену святкову палітру. У різних дизайнах поєднуються темні та світлі тони. Єдиний моветон – поєднання холодних і теплих відтінків в одному дизайні.

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Матовий манікюр

Ще один тренд прийдешнього року – матовий манікюр. З’явившись не так давно, цей дизайн вже завоював багато прихильниць і серед святкових вишуканих манікюрів завжди займає почесні місця.

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Цікаві деталі

Шанувальниці візерунків і малюнків на нігтях звернуть увагу на цей варіант. Акуратний розпис робить манікюр по-справжньому святковим і стильним. Головне правило – не перестаратися.

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Масивний декор

А цей дизайн манікюру на Новий рік 2018 виберуть для себе епатажні персони, які люблять дивувати й виділятися з натовпу. Якщо в попередніх варіантах є рамки та обмеження, то в цьому манікюрі можна дозволити собі повний політ фантазії! Стрази, декоративне каміння й навіть справжня хвоя – будь-яка деталь може стати прикрасою для ваших нігтів. Особливо креативні варіанти ми додали в нашу фотодобірку.

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