Кілька разів на рік кожна господиня миє свої вікна. Як саме їх мити, знає кожен, проте як правильно це робити – відомо лише одиницям. З нашого матеріалу ви дізнаєтесь про головні правила миття вікон.

Спочатку зверніть увагу на засіб для миття вікон. Якщо у вас дерев’яні рамки, то візьміть рідкий чистильний засіб або ж мильний розчин та додайте до нього трохи нашатирю – 2 ст. л на 1 л рідини. Для пластикових вікон підійде будь-який мийний засіб. Головне правило у цьому випадку – не використовувати абразивні порошки та грубу губку.

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Поетапне миття вікон

Миття вікон потрібно розпочинати з очищення рами, після чого переходимо на скло. Аби добре та правильно помити його, потрібно намочити губку в розчині та гарно його намочити. І потім сантиметр за сантиметром мити – згори донизу. Після цього пройдіть по периметру вікна з сильним натиском.

Для миття зовнішньої сторони візьміть щітку з довгою ручкою. Це потрібно для вашої безпеки.

Після того як вимиєте вікна, їх потрібно витерти насухо. Для цього знадобиться склоочисник. Проведіть ним від самого верху, витримуючи нахил 20–30 градусів. Рухайтесь виключно горизонтально, перекриваючи витерту ділянку на кілька сантиметрів.

Не забувайте також витирати насухо гуму склоочисника після кожного підходу. Тож запасіться сухими ганчірками або ж старими газетами.

Додаткові особливості миття вікон

Не забувайте мити усі спеціальні покриття чи напилення, які є у ваших пластикових вікон. Особливу увагу приділіть металевій фурнітурі, гумовим ущільнювачам та дренажним отворам. Не забудьте після миття змастити фурнітуру спеціальним силіконовим маслом, а на гумовий ущільнювач нанести спеціальну силіконову змазку. Вона вбереже вікна від тріщин та висихань.

І наостанок: аби ваші вікна тривалий час залишалися чистими, протріть їх сумішшю з води (30 г), гліцерину (70 г) та кількох крапель нашатирю. Щойно скло висохне, на ньому з’явиться тонка плівка, яка захищатиме ваші вікна від бруду.

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