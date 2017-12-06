Сьогодні, 6 грудня, вся Україна відзначає День Збройних сил. Дізнайтеся, як і коли з’явилося це свято. Історія свята, а також привітання з Днем Збройних сил України – в матеріалі.
Історія свята
День Збройних сил України – це професійне свято всіх військових ЗСУ. Вперше цю дату відзначили в 1993 році, коли Верховна Рада прийняла відповідну постанову.
6 грудня – зовсім не випадкова дата для свята, адже саме цього дня в 1991 році було прийнято закон «Про Збройні сили України».
За короткий термін ВРУ затвердила кілька законодавчих актів, що стосуються військової сфери країни. Серед них: постанова «Про Раду оборони України», Воєнна доктрина України, Концепція оборони і будівництва Збройних сил України, закон «Про Збройні сили України».
До складу Збройних сил України входять: сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили, а також внутрішні війська, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна та оперативно-рятувальна служби.
Збройні сили України – це об’єднання всіх військовослужбовців країни. Українська армія захищає територіальну цілісність нашої держави, забезпечує захист суверенітету та безпеку громадян.
За традицією, 6 грудня прийнято нести квіти до могили невідомого солдата. Військові цього дня отримують заслужені нагороди. Також для них проводяться святкові концерти.
Привітання з Днем Збройних сил України
Вітаємо з Днем Збройних сил України чоловіків і жінок, які не відступають назад та йдуть тільки за перемогою, сміливих і відважних, сильних і безстрашних солдатів, офіцерів, і генералів. Бажаємо ніколи не сумувати, служити, кохати та бути коханими. Нехай діти ростуть – вам гідна зміна, і ви для них будьте гідним прикладом.
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Мужність, честь, сила та відвага – тільки кращі з кращих склали присягу в рядах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя та заслуженого підвищення по службі.
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Вітаємо з Днем Збройних сил усіх, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. Ви стали спадкоємцями високої слави українського козацтва та героїв визвольних змагань. Бажаємо всім солдатам, офіцерам і генералам мужності, сил і здоров’я, добра у родинах. Бажаємо всім нам миру і спокою на всій українській землі. Слава вам і слава Україні!
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Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадку славних віків.
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Збройні сили України —
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
Матері й батьки шановні
Вихованням послідовним
Відчуття патріотизму
І повагу до Вітчизни
У серцях синів зростили —
Вартувати відпустили
Мирну, вільну і єдину
Незалежну Україну!
Тож вшануймо в день святковий
Всіх без винятку військових!
Завдяки їх чесній службі
Живемо у мирі, дружбі!
Адже мир тоді панує,
Коли армія чатує!