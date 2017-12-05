Макіяж – це невід’ємна частина святкового образу, особливо на Новий рік. Знаменитості знають, як яскраво та стильно зустріти прийдешній 2018. Для сміливих модниць, які хочуть сяяти у новорічну ніч, stb.ua підібрав найкращі варіанти зіркового вечірнього мейкапу.



Ultralight Beams launching Dec 1st 📸 @marcelocantuphoto A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Nov 28, 2017 at 11:00am PST

Тренди 2018 року нам пропонують робити акцент, як на очі, так і на губи. Почнемо з очей. Голлівудські зірки вже спробували такий напрямок у макіяжі як арт-мейкап.

Арт-макіяж – це різновид макіяжу, який виконується з використанням паєток, страз і бісеру. Головне у такому мейкапі- дотримуватися балансу, тобто, робити акцент на одній частині обличчя: очі або губи. Прикладом може бути Адель, макіяж якої відмінно підкреслює її великі очі, але при цьому непомітна помада не робить цей образ занадто провокуючим.



Also I can’t with this hair and make up A post shared by Adele (@adele) on Oct 29, 2017 at 2:21am PDT

Яскравий макіяж, який продемонструвала Арінанна Гранде, з використанням одного кольору, теж входить до числа арт-мейкапів. Не варто зациклюватися лише на червоному, цей рік передбачає такі кольори як жовтий, коричневий, помаранчевий, хакі, шафран, золотий і гірчичний.

Nov 2, 2017 at 2:29pm PDT Katinka ☁️♡ A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on

Блогер Маша Тимошенко пропонує зробити стрілки з використанням блискіток і відтінити образ нестандартною помадою.

А на канале новое видео о моем зимнем уходе за кожей☺️ Ссылка в био A post shared by ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) on Dec 22, 2016 at 4:01am PST

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Акцент на очі

На свята ми хочемо, щоб наш погляд був відкритим. Для цього варто використовувати косметику для очей більш сміливих відтінків, ніж у звичайні дні. Для створення образу Кетті Перрі та Лілі Коллінз зробіть широкі стрілки на усу повіку, всередину якого віддтініть більш яскравим кольором. Для губ підійде нюдовая помада або блиск.

✨My soul and my mouth are filter free, everything else has been touched by a digital angel✨ A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Jul 26, 2017 at 10:58pm PDT

NEW ZEALAND DUE TO DEMAND, a 2nd #WITNESSTHETOUR show has been added in Auckland❗️‬ ‪Tickets on sale Fri Sept 1 A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Aug 29, 2017 at 9:04pm PDT

Summer hues and icey blues with @LancomeOfficial… A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) on Aug 19, 2017 at 9:42am PDT

Акцент на губи Про губки теж не варто забувати. Яскрава помада з легким макіяжем очей здатна зробити з вас королеву ночі, як Хайлі Стейнфілд.

Made up by Mark and Mel. #AMAs #Edgeof17 #STARVING A post shared by hailee steinfeld (@haileesteinfeld) on Nov 21, 2016 at 10:03pm PST

Не думайте, що для створення макіяжу на Новий Рік вам будуть потрібні лише яскраві кольори. Нюдовій макіяж ніхто не відміняв. Актриси Лілі Коллінз, Кет Деннігс і український блогер Саша Чистова блищать і не здаються сірими мишками у таких образах.

Nothing like a good excuse to get glammed by @FionaStiles and @GregoryRussell. Thanks for getting me ready for my first close up with @J_Corden last night!… A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) on Aug 8, 2017 at 11:12am PDT

Thank you to the Israel Film Festival and to @laurenandersen and @clarissanya for making the best of my head. I was there to present an award to Natalie Portman for her incredible film “A Tale of Love and Darkness”, which you should see if you have the opportunity…it might inspire people to be less inclined to use a comments section as a place for prejudice. A post shared by Kat Dennings (@katdenningsss) on Nov 10, 2016 at 12:00am PST

Как вам такой макияж? Идёт мне? Когда меня накрасили на съёмку, мне было ооочень непривычно A post shared by ѕᴀѕʜᴀ ᴄʜɪѕᴛᴏᴠᴀ (@sashachistova) on Apr 4, 2017 at 11:36pm PDT



Не бійтеся експериментувати та сяйте у новорічну ніч!