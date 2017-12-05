Експерт проекту «Битва екстрасенсів» , а також ведуча нового шоу на СТБ «Цієї миті рік потому» Дар’я Трегубова в одному з інтерв’ю розповіла про своє ставлення до містики, ясновидців, а також згадала свій перший похід до екстрасенса. Докладніше – в матеріалі.

У своєму недавньому інтерв’ю Дар’я розповіла, що до роботи на «Битві екстрасенсів» до містики та ясновидців вона ставилася зі скептицизмом, але спілкування з переможницею 14 сезону кардинально змінило її думку.

«Моє ставлення до екстрасенсів змінилося після знайомства з переможницею 14-го сезону, медіумом з Австралії Джулі Мак-Кензі . Вона змусила мене повірити в реальність містики та екстрасенсорики. Джулі – дуже сильний екстрасенс”, – поділилася Дар’я Трегубова.

Саме Джулі стала першим екстрасенсом, якому вона довірилася і з ким поговорила про особисте життя. І, як стверджує сама актриса, вона жодного разу про це не пошкодувала. Однак на питання «Чи можна за допомогою екстрасенсів вирішити проблеми в особистому житті?» Дарина відповіла досить нейтрально.

«Все залежить від того, у що людина вірить. Я неодноразово стикалася на проекті з тим, що ясновидці допомагали людям. Навіть тим, які були скептично налаштовані до містики. Я повірила в екстрасенсів. Дехто каже, що екстрасенсорика – це чистої води психологія. Я переконалася, що у цих людей дійсно є надздібності. Але все ж намагаюся не ускладнювати своє життя надмірним містицизмом. Я точно не з тих, хто думає, що причина бід у тому, що «мені пороблено». Спочатку людина повинна шукати відповіді всередині себе».

Крім того, відповідаючи на питання Дар’я поділилася враженнями щодо зйомок «Битви екстрасенсів».

«Найбільше мене вразило те, що екстрасенси допомагають реальним людям впоратися з реальними проблемами. Після зйомок герої програми йдуть з полегшенням. Вони скидають вантаж, який тягнули на собі багато років. Ось що найважливіше. Я вважаю, головне завдання екстрасенсів – прибрати у людини страх», – розповіла Даша.

По матеріалам viva.ua

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