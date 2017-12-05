PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Даша Трегубова розповіла про своє ставлення до екстрасенсів

Даша Трегубова розповіла про своє ставлення до екстрасенсів

Телеканал СТБ

Експерт проекту «Битва екстрасенсів», а також ведуча нового шоу на СТБ «Цієї миті рік потому» Дар’я Трегубова в одному з інтерв’ю розповіла про своє ставлення до містики, ясновидців, а також згадала свій перший похід до екстрасенса. Докладніше в матеріалі.

1

У своєму недавньому інтерв’ю Дар’я розповіла, що до роботи на «Битві екстрасенсів» до містики та ясновидців вона ставилася зі скептицизмом, але спілкування з переможницею 14 сезону кардинально змінило її думку.

«Моє ставлення до екстрасенсів змінилося після знайомства з переможницею 14-го сезону, медіумом з Австралії  Джулі Мак-Кензі. Вона змусила мене повірити в реальність містики та екстрасенсорики. Джулі дуже сильний екстрасенс”, поділилася Дар’я Трегубова.

2

Саме Джулі стала першим екстрасенсом, якому вона довірилася і з ким поговорила про особисте життя. І, як стверджує сама актриса, вона жодного разу про це не пошкодувала. Однак на питання «Чи можна за допомогою екстрасенсів вирішити проблеми в особистому житті?» Дарина відповіла досить нейтрально.

«Все залежить від того, у що людина вірить. Я неодноразово стикалася на проекті з тим, що ясновидці допомагали людям. Навіть тим, які були скептично налаштовані до містики. Я повірила в екстрасенсів. Дехто каже, що екстрасенсорика це чистої води психологія. Я переконалася, що у цих людей дійсно є надздібності. Але все ж намагаюся не ускладнювати своє життя надмірним містицизмом. Я точно не з тих, хто думає, що причина бід у тому, що «мені пороблено». Спочатку людина повинна шукати відповіді всередині себе».

фото із Facebook

фото – Facebook

Крім того, відповідаючи на питання Дар’я поділилася враженнями щодо зйомок «Битви екстрасенсів».

«Найбільше мене вразило те, що екстрасенси допомагають реальним людям впоратися з реальними проблемами. Після зйомок герої програми йдуть з полегшенням. Вони скидають вантаж, який тягнули на собі багато років. Ось що найважливіше. Я вважаю, головне завдання екстрасенсів прибрати у людини страх», – розповіла Даша. 

По матеріалам viva.ua

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ